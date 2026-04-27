Manauara Shopping

Mostra no Manauara Shopping reúne pinturas de crianças com TEA e segue aberta até 30 de abril

O Manauara Shopping promove, ao longo de abril, uma programação especial do Abril Azul. A campanha conscientiza sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa inclui oficinas de pintura com crianças. Além disso, oferece exposição artística, espaço para colorir, brinquedos sensoriais e arrecadação de alimentos. Essas doações seguem para instituições sociais que atuam na causa.

Na semana passada, o shopping lançou a exposição com quadros pintados por crianças. As obras vêm de instituições que desenvolvem trabalhos voltados ao TEA em Manaus.

Obras ganham destaque em exposição aberta ao público

O shopping promoveu oficinas artísticas que deram origem às obras. Crianças do Projeto Aconchego, da Associação de Amigos do Autista (AMA) e do Abrace+ participaram das atividades.

A exposição segue aberta ao público até 30 de abril. O espaço fica no Piso Tucumã (G4), ao lado da Borelli.

A abertura reuniu os pequenos artistas, representantes das instituições e a imprensa. Durante o evento, o superintendente do shopping, Leonardo Moretti, destacou a importância da iniciativa. “É a oportunidade de as pessoas conhecerem um pouco dessas obras tão representativas do universo das nossas crianças, além do trabalho desenvolvido por instituições que acolhem e dão esse aconchego para crianças com TEA em Manaus. Para o Manauara, é muito importante contribuir com iniciativas que estimulam a criatividade e desenvolvimento desses pequenos”, disse.

Arte fortalece inclusão e expressão

A artista Anielle Alencar conduziu a oficina que deu origem à mostra. Esta é a segunda participação dela no projeto.

A proposta busca dar visibilidade às instituições por meio da arte. Assim, as crianças expressam sentimentos e percepções de forma livre.

Durante a exposição, o público também pode doar alimentos. As instituições que apoiam pessoas com TEA no Amazonas receberão os donativos.

Segundo Anielle, o processo criativo acontece de forma espontânea. Além disso, o resultado chama atenção pela sensibilidade. “É emocionante a forma como elas se expressam. O céu tem uma cor única, as nuvens, tudo é inspirador e me emociona, porque a gente trabalha com arte e isso tem um significado muito grande na vida deles”, disse a artista, que durante a abertura da exposição usava um macacão pintado pelas crianças na oficina artística.

Movimento nacional amplia conscientização

O Abril Azul do Manauara integra um movimento nacional. A iniciativa é promovida pela ALLOS.

A empresa mobiliza empreendimentos em todo o país. Para isso, realiza ações presenciais e digitais. O objetivo é ampliar o acesso à informação e incentivar a inclusão.

“O shopping é um espaço de convivência e também um palco de oportunidades. Temos o compromisso de usar essa estrutura para apoiar a comunidade e contribuir com causas que impactam positivamente a cidade”, enfatizou Leonardo Moretti.

Shopping reforça ações de acessibilidade

O Manauara Shopping ampliou suas ações de acessibilidade. O espaço oferece recursos para pessoas com TEA e hipersensibilidade auditiva.

Entre as medidas, o público encontra empréstimo gratuito de abafadores de ruído. Além disso, há kits sensoriais e vagas exclusivas de estacionamento.

Os kits incluem brinquedos voltados ao estímulo sensorial. O cliente pode retirar os itens com cadastro simples no Espaço Cliente ou no Espaço Família, ambos no Piso Tucumã. Após o uso, o usuário deve devolver os materiais.

Além disso, o shopping disponibiliza abafadores de ruído por até duas horas. O cliente pode renovar o período pelo mesmo tempo. O local também oferece crachás de identificação. Dessa forma, garante atendimento mais seguro e acolhedor. Por fim, disponibiliza vagas exclusivas sinalizadas, o que reforça o compromisso com inclusão.

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