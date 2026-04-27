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Pré-candidata a deputada federal pelo Avante cumpre agenda no interior e cita modelo de Manaus como referência para saúde básica

A médica e pré-candidata a deputada federal pelo Avante, Drª Aryel Almeida, defendeu o fortalecimento da saúde básica no Sul do Amazonas durante agenda realizada neste fim de semana. Ela visitou os municípios de Humaitá, Santo Antônio do Matupi e Apuí, onde ouviu demandas da população.

Durante encontro em Apuí, Aryel afirmou que pretende levar ao interior do estado políticas públicas de saúde baseadas na experiência de Manaus. Ela citou a gestão do ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, como referência na atenção primária.

Desafios da saúde no interior

Segundo Aryel, os municípios do Sul do Amazonas enfrentam desafios estruturais e logísticos. Entre eles estão dificuldades de deslocamento, ramais com infraestrutura precária, falta de acesso a hospitais e escassez de equipes médicas.

Além disso, a pré-candidata destacou sua formação na área da saúde e sua experiência em unidades hospitalares.

“Eu me preparei para viver esse momento. Entrei nos hospitais, vi a realidade da saúde do nosso estado e tenho encontrado situações ainda mais desafiadoras no interior”, declarou.

Referência da saúde em Manaus

Aryel afirmou que Manaus alcançou avanços na atenção básica e citou o ranking do Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde. Segundo ela, a capital atingiu 81% de cobertura na atenção primária.

Ela também destacou melhorias em infraestrutura e educação na capital.

“Em Manaus nós saímos do último lugar na saúde e fomos pro primeiro lugar. Hoje, nós ocupamos o primeiro lugar e quem diz isso não é o David Almeida, quem diz isso é o Ministério da Saúde. Nós também alcançamos o melhor momento da educação fundamental lá em Manaus. Ele foi o único, inclusive, o único prefeito que asfaltou os ramais, asfaltou vicinais. Ele tem olhado para a população. Manaus é uma outra cidade, Manaus ganhou uma nova cara”, ressaltou.

Articulação política e gestão integrada

Ao longo da agenda, Aryel reforçou sua trajetória política ao lado do grupo liderado por David Almeida. Ela também defendeu integração entre os poderes para melhorar políticas públicas.

“A gente precisa que os órgãos, que os poderes conversem. A gente precisa de representantes comprometidos com o povo no cenário federal; a gente precisa, se Deus assim permitir, de um representante no governo do Estado experiente; de representantes na Assembleia Legislativa com um olhar humano sobre os problemas sociais assim como nossos representantes vereadores. Porque quando os poderes conversam, a gente consegue fazer”.

Agenda no Sul do Amazonas

Aryel percorreu trechos da BR-319 e da BR-230 (Transamazônica), além de visitar Humaitá, Santo Antônio do Matupi — distrito de Manicoré — e Apuí.

Ela afirmou que o contato direto com a população ajuda a mapear demandas locais e orientar propostas.

“Não tenho como resolver os problemas sem ouvir as pessoas. É preciso entender de perto a realidade de cada lugar”, afirmou.

Encerramento da agenda

A pré-candidata a deputada federal encerra a agenda de visitas ao Sul do Amazonas no município de Lábrea, no início desta semana.

Ela destacou ainda a importância de políticas voltadas ao interior do estado.

“Tudo que a gente precisa é de um Amazonas com um governador que realmente olhe pelo nosso estado e a gente vai estar aqui, daqui a pouco, se Deus quiser, com o nosso pré-candidato ao governo do estado para ouvir as demandas de vocês e trabalhar da melhor forma possível. Porque a nossa função de político é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e se ele não estiver fazendo isso, ele não devia mais estar ocupando esse lugar”, finalizou Aryel.

(*) Com informações da assessoria