O Governo do Amazonas abriu vagas para natação na Vila Olímpica de Manaus destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. As inscrições começaram nesta terça-feira (28) e devem ser feitas presencialmente no local, na zona Centro-Oeste da capital.
A iniciativa integra o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer.
Inscrições para natação são presenciais e têm vagas limitadas
As vagas serão preenchidas conforme disponibilidade por turma.
Por isso, os interessados precisam comparecer presencialmente à Vila Olímpica para garantir a inscrição.
Além disso, o atendimento ocorre enquanto houver vagas abertas.
Aulas atendem crianças e adolescentes de 8 a 17 anos
As turmas de natação contemplam alunos com nível intermediário e avançado.
Segundo a Sedel, as aulas ocorrerão em diferentes horários nos turnos da manhã e da tarde.
Turno matutino
- Terça e quinta-feira
- Quarta e sexta-feira
- Horários entre 7h e 9h
Turno vespertino
- Terça e quinta-feira
- Quarta e sexta-feira
- Horários às 14h, 15h e 16h
Documentos exigidos para inscrição
No momento do cadastro, os responsáveis devem apresentar:
- RG do responsável;
- CPF do responsável;
- RG ou CPF do aluno;
- comprovante de residência;
- comprovante escolar;
- foto 3×4;
- número de telefone para contato.
Portanto, é importante levar toda a documentação para evitar impedimentos na matrícula.
Programa amplia acesso gratuito ao esporte em Manaus
Segundo o secretário Bruno Pires, o objetivo é ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao esporte com estrutura adequada e profissionais capacitados.
Além disso, o programa fortalece políticas públicas voltadas à inclusão esportiva e à qualidade de vida.
Dessa forma, as vagas para natação na Vila Olímpica de Manaus representam mais uma oportunidade gratuita de formação esportiva para jovens da capital.
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