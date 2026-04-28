Vila Olímpica

Inscrições presenciais oferecem vagas gratuitas para crianças e adolescentes no Pelci

Publicado em 28 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O Governo do Amazonas abriu vagas para natação na Vila Olímpica de Manaus destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. As inscrições começaram nesta terça-feira (28) e devem ser feitas presencialmente no local, na zona Centro-Oeste da capital.

A iniciativa integra o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer.

Inscrições para natação são presenciais e têm vagas limitadas

As vagas serão preenchidas conforme disponibilidade por turma.

Por isso, os interessados precisam comparecer presencialmente à Vila Olímpica para garantir a inscrição.

Além disso, o atendimento ocorre enquanto houver vagas abertas.

Aulas atendem crianças e adolescentes de 8 a 17 anos

As turmas de natação contemplam alunos com nível intermediário e avançado.

Segundo a Sedel, as aulas ocorrerão em diferentes horários nos turnos da manhã e da tarde.

Turno matutino

Terça e quinta-feira

Quarta e sexta-feira

Horários entre 7h e 9h

Turno vespertino

Terça e quinta-feira

Quarta e sexta-feira

Horários às 14h, 15h e 16h

Documentos exigidos para inscrição

No momento do cadastro, os responsáveis devem apresentar:

RG do responsável;

CPF do responsável;

RG ou CPF do aluno;

comprovante de residência;

comprovante escolar;

foto 3×4;

número de telefone para contato.

Portanto, é importante levar toda a documentação para evitar impedimentos na matrícula.

Programa amplia acesso gratuito ao esporte em Manaus

Segundo o secretário Bruno Pires, o objetivo é ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao esporte com estrutura adequada e profissionais capacitados.

Além disso, o programa fortalece políticas públicas voltadas à inclusão esportiva e à qualidade de vida.

Dessa forma, as vagas para natação na Vila Olímpica de Manaus representam mais uma oportunidade gratuita de formação esportiva para jovens da capital.

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