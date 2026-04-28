Araguaína (TO) – Um caso de violência entre vizinhos terminou em tragédia neste sábado (25), em Araguaína, no Tocantins. Um homem foi morto por vizinho após negar água e energia para o início de uma obra, segundo informações da polícia.
A vítima foi identificada como Cleson Chaves Rabelo, de 45 anos, mecânico conhecido na região.
Discussão começou após pedido para uso de água e energia
De acordo com a Polícia Militar do Tocantins, o suspeito pediu que Cleson permitisse o uso temporário de água e energia elétrica para iniciar uma construção.
No entanto, a vítima recusou o pedido.
Em seguida, os dois iniciaram uma discussão que rapidamente escalou.
Suspeito atirou contra vítima na porta de casa
Durante o desentendimento, o autor sacou uma arma de fogo e atirou contra Cleson na porta da residência dele.
A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.
Logo depois, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam o suspeito.
Mecânico era conhecido na comunidade
Cleson atuava há mais de 30 anos na área da mecânica.
Além disso, ele havia aberto uma oficina de motos com o filho há cerca de três anos.
Familiares e amigos também relataram que ele era evangélico e frequentava a igreja Assembleia de Deus Madureira.
Vítima deixa esposa, filhos e neto
O mecânico deixa a esposa e dois filhos, um jovem de 22 anos e uma jovem de 19.
Além disso, ele havia se tornado avô há apenas oito meses.
Segundo familiares, a pesca estava entre seus principais hobbies.
Polícia investiga homicídio
Agora, a polícia apura as circunstâncias completas do crime.
Enquanto isso, o suspeito permanece à disposição da Justiça.
O caso de homem morto por vizinho após negar água e energia chocou moradores de Araguaína e repercutiu pela motivação considerada banal pelas autoridades.
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