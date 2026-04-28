Morte

Discussão entre vizinhos terminou em assassinato na porta de casa em Araguaína

Publicado em 28 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Araguaína (TO) – Um caso de violência entre vizinhos terminou em tragédia neste sábado (25), em Araguaína, no Tocantins. Um homem foi morto por vizinho após negar água e energia para o início de uma obra, segundo informações da polícia.

A vítima foi identificada como Cleson Chaves Rabelo, de 45 anos, mecânico conhecido na região.

Discussão começou após pedido para uso de água e energia

De acordo com a Polícia Militar do Tocantins, o suspeito pediu que Cleson permitisse o uso temporário de água e energia elétrica para iniciar uma construção.

No entanto, a vítima recusou o pedido.

Em seguida, os dois iniciaram uma discussão que rapidamente escalou.

Suspeito atirou contra vítima na porta de casa

Durante o desentendimento, o autor sacou uma arma de fogo e atirou contra Cleson na porta da residência dele.

A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.

Logo depois, equipes da Polícia Militar localizaram e prenderam o suspeito.

Mecânico era conhecido na comunidade

Cleson atuava há mais de 30 anos na área da mecânica.

Além disso, ele havia aberto uma oficina de motos com o filho há cerca de três anos.

Familiares e amigos também relataram que ele era evangélico e frequentava a igreja Assembleia de Deus Madureira.

Vítima deixa esposa, filhos e neto

O mecânico deixa a esposa e dois filhos, um jovem de 22 anos e uma jovem de 19.

Além disso, ele havia se tornado avô há apenas oito meses.

Segundo familiares, a pesca estava entre seus principais hobbies.

Polícia investiga homicídio

Agora, a polícia apura as circunstâncias completas do crime.

Enquanto isso, o suspeito permanece à disposição da Justiça.

O caso de homem morto por vizinho após negar água e energia chocou moradores de Araguaína e repercutiu pela motivação considerada banal pelas autoridades.

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