Desabamento

Estrutura cedeu durante desembarque de passageiros e interrompeu travessia no local.

Manaus (AM) – O acesso à Balsa Amarela cedeu e caiu no rio Negro, no Porto de Manaus, na tarde desta terça-feira (28), por volta das 15h, interrompendo a passagem de passageiros que desembarcavam das lanchas a jato no local.

No momento do incidente, pessoas que trabalham na área, possivelmente carregadores, tentavam içar a passarela para restabelecer o fluxo de travessia.

Com a estrutura comprometida, passageiros ficaram impedidos de sair da Balsa Amarela e muitos acabaram retidos no local. Diante da dificuldade, alguns recorreram a pequenas embarcações e pagaram pela travessia para conseguir seguir viagem.

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