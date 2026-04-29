País e Mundo

A ação contou com a participação do tetracampeão mundial Raí

O Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira (29), uma campanha nacional para incentivar a vacinação contra o sarampo, principalmente para quem pretende viajar para a Copa do Mundo de 2026. A ação aconteceu no Rio de Janeiro e serve de alerta por causa do aumento de casos da doença em países como Estados Unidos, México e Canadá, que vão sediar os jogos.

Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chamou atenção para o crescimento dos casos nesses países e disse que o Brasil só não teve novos surtos maiores porque os profissionais de saúde conseguiram agir rápido para conter a doença.

A ação contou com a participação do tetracampeão mundial Raí, um dos fundadores da Fundação Gol de Letra. A instituição é reconhecida nacionalmente por seu trabalho social e educacional, com atuação voltada a crianças e jovens. O Zé Gotinha também estará presente – e, dessa vez, com a camisa da seleção canarinho.

A vacina contra o sarampo é gratuita pelo SUS e está disponível para todas as idades. Crianças de 6 a 11 meses devem tomar a “dose zero”. Pessoas de até 29 anos precisam de duas doses, e adultos de 30 a 59 anos devem tomar uma dose.

A ideia da campanha é simples: quem vai viajar precisa conferir a caderneta de vacinação antes de embarcar. Mas mesmo quem não vai sair do país também deve se proteger.

Apesar de o Brasil ser considerado livre da circulação do sarampo, o aumento de viagens internacionais acende o alerta. Só no ano passado, foram registrados casos importados da doença.

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