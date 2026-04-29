Investigação

Corpo foi localizado em área de mata na Barra do Jucu, sem sinais aparentes de violência

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O caso do advogado encontrado morto no Espírito Santo mobiliza autoridades e familiares após Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, desaparecer depois de uma rave na Barra do Jucu, em Vila Velha. A polícia localizou o corpo do jovem nesta quarta-feira (29), em uma área de mata próxima ao local da festa.

Além disso, a morte ainda gera dúvidas porque os agentes não identificaram sinais aparentes de violência.

Polícia localiza corpo em matagal próximo ao local da festa

Equipes da Polícia Civil do Espírito Santo encontraram Antônio Carlos por volta das 11h durante as buscas.

O corpo estava em uma região de mata fechada nas proximidades da Barra do Jucu.

Segundo os investigadores, o cadáver não apresentava marcas visíveis de agressão.

Por isso, a perícia vai determinar a causa oficial da morte.

Jovem desapareceu após se afastar de amigos e da esposa

De acordo com familiares, Antônio Carlos participava da rave ao lado da esposa e de amigos.

No entanto, durante o evento, ele decidiu procurar a chave do carro após perceber que a havia perdido.

Em seguida, ele se afastou do grupo e não retornou mais.

Assim, parentes e amigos iniciaram buscas logo após perceberem o desaparecimento.

Testemunhas viram advogado caminhando desorientado

Testemunhas relataram que viram o jovem caminhando por uma rodovia próxima ao evento.

Além disso, segundo esses relatos, Antônio Carlos aparentava desorientação.

Agora, a polícia usa essa informação para reconstruir os últimos passos do advogado antes da morte.

Família aguarda resultado da perícia

Antônio Carlos morava e trabalhava no município de Guaçuí, no Caparaó capixaba.

Enquanto isso, familiares aguardam o laudo pericial para entender o que provocou a morte do advogado.

Portanto, o caso do advogado encontrado morto no Espírito Santo segue em investigação e deve ter novos desdobramentos após a conclusão dos exames periciais.

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