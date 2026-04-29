Dia das Mães

Pesquisa da CDLM aponta crescimento nas vendas e preferência por compras em shoppings

O segmento comercial projeta movimentar R$ 159 milhões com as vendas para o Dia das Mães em Manaus. A expectativa é de crescimento de 2,8% nas comercializações em relação ao mesmo período de 2025.

Os dados são da Pesquisa de Intenção de Compra para o Dia das Mães, divulgada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM).

Maioria pretende homenagear mães na data

No cenário de mais de 2,4 mil entrevistados, 94% informaram que pretendem homenagear alguém em referência à data. Maior parcela (76%) dos entrevistados disse que vai homenagear a mãe, seguido (22%) da irmã, sogra (19%) e esposa (16%).

Perfumes lideram preferência de presentes

De acordo com os entrevistados, o principal produto escolhido para presentear é o perfume, citado por 46% dos participantes. Logo após, aparecem vestuário (23%) e calçados (18%). Assim, os itens de uso pessoal concentram a maior parte da intenção de compra.

Shoppings lideram como local de compra

Em relação ao local de compras, 35% dos participantes afirmaram preferir shoppings centers.

Na sequência, 21% indicaram lojas da área central. Enquanto apenas 13% pretendem comprar pela internet, por meio de lojas virtuais.

O comércio de bairro representa 11% das escolhas, enquanto 20% dos entrevistados ainda não decidiram onde comprar.

Consumidores planejam gastar até R$ 300

Segundo o levantamento, 37% dos participantes da pesquisa, que foi o maior percentual, pretende investir entre R$101 e R$200 para a compra do presente. O segundo maior percentual (31%) planeja designar entre R$201 e R$300 do orçamento para a compra da lembrança.

Cartão de crédito e Pix são os mais usados

Quanto à forma de pagamento, o grupo mais representativo (42%) tem preferência pelo pagamento em cartão de crédito com parcelamento. Em seguida, está a categoria dos que preferem pagar por meio de pix (38%), logo após os que devem utilizar cartão de débito (28%).

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada por meio de formulários do Google, enviados via aplicativos de mensagens, entrevistas presenciais e ligações.

O levantamento ocorreu entre 13 e 24 de abril de 2026, com 2.465 entrevistados, entre homens e mulheres com mais de 18 anos, da zona urbana de Manaus.

Leia Mais:

Dia das Mães 2026 deve movimentar comércio em Manaus, diz Fecomércio