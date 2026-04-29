Sul-Americana

Cruz-Maltino recebe líder do grupo G e precisa vencer na Sul-Americana

O Vasco recebe o Olimpia em São Januário, na noite desta quarta-feira (30), às 18h (de Manaus), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A equipe carioca precisa vencer para seguir com chances de classificação no Grupo G.

Líder do grupo e também do campeonato paraguaio, o Olimpia chega como um adversário difícil na Colina Histórica. Na Sul-Americana, o time soma quatro pontos. A equipe venceu o Audax Italiano por 2 a 0, fora de casa, e empatou com o Barracas Central por 0 a 0, como mandante.

O Vasco, por outro lado, também empatou com o Barracas Central, mas perdeu para o Audax Italiano em São Januário. Com isso, ocupa a última posição do grupo, com apenas um ponto.

Momento do Olimpia na temporada

O Olimpia lidera o Torneio Apertura do Paraguai, com quatro pontos de vantagem sobre o Cerro Porteño. Em 17 jogos, soma 12 vitórias, três empates e duas derrotas.

Apesar do bom momento, a equipe perdeu o clássico para o Libertad por 3 a 2, no estádio La Huerta, em Assunção. Ainda assim, reagiu durante a partida e quase empatou, o que reforça a competitividade do time.

“Jogando pela sobrevivência”

Mesmo com bons resultados em 2026, o técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez reforçou o foco na competição continental.

“A derrota contra o Libertad não diminui nossas esperanças de vencer este torneio. E há outra competição internacional muito importante, à qual daremos toda a importância que merece. Isso basta para que eles saibam que estamos jogando pela nossa sobrevivência na quinta-feira, no Rio de Janeiro”, declarou.

Escalação provável do Vasco

O Vasco deve ir a campo com uma equipe mista. Ainda assim, a vitória é essencial para manter chances de classificação.

O técnico Renato Gaúcho está suspenso por três jogos pela Conmebol. Dessa forma, o auxiliar Marcelo Salles comandará a equipe.

Além disso, alguns jogadores serão poupados. O lateral Cuiabano e o volante Thiago Mendes devem ficar fora, visando o clássico contra o Flamengo. Por isso, Lucas Piton entra na lateral esquerda, enquanto Hugo Moura assume o meio-campo.

Outros atletas devem ganhar oportunidade, como Puma Rodríguez, Rojas, Adson e Spinelli.

Assim, o Vasco deve iniciar a partida com:

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, João Pedro, Rojas e Nuno Moreira; Adson e Spinelli.

Portanto, a formação deve ser semelhante à utilizada na derrota para o Audax Italiano por 2 a 1. Agora, a equipe busca reação diante de um dos líderes do grupo.

*Com informações do Lance

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