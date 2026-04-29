A ExpoUlbra 2026 feira de empregabilidade será realizada entre os dias 5 e 7 de maio no campus da Universidade Luterana do Brasil em Manaus. Neste ano, o evento científico da instituição terá como tema “Empregabilidade: Carreiras e Conexões” e vai reunir estudantes, especialistas, empresas e profissionais em uma programação voltada ao mercado de trabalho.
Além disso, a participação será gratuita e aberta ao público. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da universidade: www.ulbra.br/manaus.
ExpoUlbra 2026 terá oficinas, painéis e vagas de estágio
Durante a programação, empresas e organizações parceiras vão oferecer oficinas, workshops e painéis sobre carreira e mercado profissional.
Além disso, os participantes poderão acessar oportunidades de estágio em diferentes áreas de atuação.
Dessa forma, a ExpoUlbra 2026 amplia sua proposta de conectar estudantes e profissionais às demandas atuais do mercado.
Evento reúne especialistas e empresas confirmadas
Entre os convidados já confirmados estão:
- Dr. Rizzieri Gomes
- Raphael Cortezão
- Helder Leite
Além disso, diversas instituições e empresas participarão da feira, incluindo:
- SENAI
- Manauscult
- Tutiplast
- Antonelly Construções e Serviços
- Grupo JAV
ExpoUlbra 2026 traz novidades para preparação profissional
Como novidade nesta edição, a ExpoUlbra contará com um espaço para registro fotográfico profissional dos participantes inscritos.
Além disso, o evento oferecerá oficinas práticas sobre:
- Elaboração de currículo
- Preparação para entrevistas
- Construção de perfil profissional
- Orientação sobre faixa salarial por área
Assim, os participantes terão acesso a ferramentas práticas para melhorar a inserção no mercado de trabalho.
Programação ocorrerá durante todo o dia no campus da ULBRA
A ExpoUlbra 2026 acontecerá das 9h às 22h nos três dias de evento.
O campus da ULBRA Manaus fica localizado no bairro Japiim, zona Sul da capital.
Além disso, a universidade disponibilizará estacionamento gratuito aos participantes com acesso pelos portões 2 e 4.
Portanto, a ExpoUlbra 2026 feira de empregabilidade promete reunir estudantes, profissionais e empresas em uma ampla rede de conexões e oportunidades em Manaus.
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