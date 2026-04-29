Agressão

Suspeito descumpriu medida protetiva e já acumulava outras passagens pela polícia

Publicado em 29 de abril de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Um homem de 23 anos foi preso, na terça-feira (28), por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica contra o próprio pai, de 61 anos. A prisão foi realizada no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Prisão ocorreu durante patrulhamento policial

Policiais militares localizaram o suspeito durante ronda no bairro Centro.

Naquele momento, os agentes perceberam uma aglomeração e decidiram verificar a situação.

Segundo testemunhas, o homem havia ameaçado o cunhado e iniciado uma luta corporal pouco antes da abordagem.

Mandado em aberto levou à captura do suspeito

Durante a verificação dos dados, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o delegado Fábio Merlo, o próprio pai solicitou a medida protetiva no dia 9 de abril.

Posteriormente, a Justiça autorizou a prisão preventiva após novos descumprimentos.

Pai denunciou novas agressões e violações

Além do pedido de proteção, a vítima registrou boletim de ocorrência por lesão corporal, ameaça e injúria.

Depois disso, o idoso retornou à delegacia e informou que o filho seguia desrespeitando a ordem judicial.

Assim, a polícia reforçou o pedido de prisão diante da reincidência.

Suspeito já tinha histórico criminal

Segundo a investigação, o homem acumula outras passagens policiais.

Entre elas estão registros por:

Importunação sexual

Ameaça

Dano qualificado

Violência doméstica

Injúria contra pessoa idosa

Suspeito ficará à disposição da Justiça

Após a prisão, a equipe encaminhou o homem para os procedimentos legais.

Agora, ele responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.

Portanto, o caso do homem preso por ameaçar pai reforça o combate à violência familiar e à reincidência criminal no interior do Amazonas.

Leia mais:

Operação prende homem que agredia pais idosos com socos no rosto no AM