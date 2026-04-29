Um homem de 23 anos foi preso, na terça-feira (28), por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica contra o próprio pai, de 61 anos. A prisão foi realizada no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.
Prisão ocorreu durante patrulhamento policial
Policiais militares localizaram o suspeito durante ronda no bairro Centro.
Naquele momento, os agentes perceberam uma aglomeração e decidiram verificar a situação.
Segundo testemunhas, o homem havia ameaçado o cunhado e iniciado uma luta corporal pouco antes da abordagem.
Mandado em aberto levou à captura do suspeito
Durante a verificação dos dados, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto.
De acordo com o delegado Fábio Merlo, o próprio pai solicitou a medida protetiva no dia 9 de abril.
Posteriormente, a Justiça autorizou a prisão preventiva após novos descumprimentos.
Pai denunciou novas agressões e violações
Além do pedido de proteção, a vítima registrou boletim de ocorrência por lesão corporal, ameaça e injúria.
Depois disso, o idoso retornou à delegacia e informou que o filho seguia desrespeitando a ordem judicial.
Assim, a polícia reforçou o pedido de prisão diante da reincidência.
Suspeito já tinha histórico criminal
Segundo a investigação, o homem acumula outras passagens policiais.
Entre elas estão registros por:
- Importunação sexual
- Ameaça
- Dano qualificado
- Violência doméstica
- Injúria contra pessoa idosa
Suspeito ficará à disposição da Justiça
Após a prisão, a equipe encaminhou o homem para os procedimentos legais.
Agora, ele responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica.
Portanto, o caso do homem preso por ameaçar pai reforça o combate à violência familiar e à reincidência criminal no interior do Amazonas.
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