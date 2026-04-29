Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por moradores nesta quarta-feira (29), em um igarapé no Beco Catraia, localizado na Alameda Guanabara, bairro da Glória, zona oeste da capital.
Isolamento da área e resgate
Moradores encontraram o corpo e acionaram a polícia. A vítima estava apenas de bermuda jeans e foi avistada submersa no igarapé.
O corpo foi retirado das águas e passou pelos primeiros procedimentos do Instituto Médico Legal (IML). Devido ao local de difícil acesso, a movimentação atraiu dezenas de curiosos.
Hipóteses e investigação
No local, moradores levantaram a hipótese de que o crime teria sido motivado por um suposto envolvimento da vítima em crimes sexuais na área. No entanto, a Polícia Civil ressalta que nenhuma linha de investigação está descartada e que apenas o laudo pericial e os depoimentos poderão confirmar a causa da morte e a motivação.
Procedimentos legais
O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para a realização de exames que devem auxiliar na identificação da vítima. O caso agora está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca pistas sobre os autores do crime.
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