Próximos passos

Decisão inédita obriga Lula a indicar novo nome e reinicia todo o processo no Congresso.

A rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pelo Senado, em 29 de abril de 2026, desencadeia uma série de efeitos políticos e institucionais imediatos em Brasília.

O primeiro impacto é direto sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a derrota no plenário, o chefe do Executivo precisa indicar um novo nome para ocupar a vaga aberta na Corte. Essa cadeira ficou disponível após a saída de Luís Roberto Barroso.

O que acontece agora

A partir da rejeição, todo o processo é reiniciado. Isso significa que o próximo indicado passará novamente por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, depois, por votação no plenário do Senado. Não há aproveitamento da etapa anterior — o rito começa do zero.

Além disso, a indicação formal enviada pelo governo é arquivada automaticamente após ser rejeitada. Ou seja, o nome de Jorge Messias deixa oficialmente de tramitar no Senado.

Situação de Jorge Messias

Apesar da rejeição, Messias continua no cargo de advogado-geral da União. Ele só deixará a função caso o presidente decida exonerá-lo. No entanto, não há mais possibilidade de ele assumir a vaga no STF dentro desse processo.

Impacto político

A votação — 42 votos contrários e 34 favoráveis — evidenciou resistência significativa dentro do Senado, inclusive entre partidos que, em tese, integram a base governista. O resultado também expôs dificuldades de articulação política do governo em um momento sensível.

Esse cenário tende a aumentar a cautela do Planalto na escolha do próximo indicado, já que será necessário construir um nome com maior aceitação entre os senadores.

Um fato histórico

A rejeição também entra para a história. Esta foi a primeira vez, em mais de um século, que o Senado barrou um indicado ao STF. O último caso semelhante havia ocorrido ainda no século XIX, durante o governo de Floriano Peixoto.

Clima no Congresso

O episódio reforça um ambiente de tensão entre o Executivo e o Legislativo. A escolha de Messias já enfrentava resistência desde o início, e a demora no envio oficial da indicação foi uma tentativa do governo de reduzir esse desgaste.

Agora, com a vaga aberta e a rejeição consumada, o governo precisará recalibrar sua estratégia política para evitar um novo revés no Senado.

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