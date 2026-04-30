Polícia

Homem não aceitava fim do relacionamento

Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (29), suspeito de perseguir e ameaçar a ex-mulher, de 32 anos, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Os crimes aconteceram após o fim do relacionamento, que durou cerca de dois anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a vítima relatou que passou a ser alvo constante de perseguições, ameaças e ofensas, mesmo após o término e o início de um novo relacionamento. O ex-casal tem um filho de seis meses.

“Ela contou que os crimes começaram após o termino da união, quando o homem passou a persegui-la em sua residência, bem como na rua e por meio de ligações telefônicas frequentemente. As condutas agressivas, incluindo ameaças de morte, continuaram mesmo após a vítima iniciar um novo relacionamento”, relatou a delegada.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Segundo a autoridade policial, pouco antes da prisão, o homem voltou a ir até a casa da vítima, onde a ameaçou novamente. Após o episódio, ele fugiu, e a mulher procurou a delegacia para denunciar o caso.

“Conseguimos descobrir que o autor estava próximo a um estabelecimento comercial do município e a equipe policial até o local, onde teve sucesso em localiza-lo. Em interrogatório, ele negou os fatos denunciados pela vítima e afirmou que apenas mantém contato com ela em razão do filho do casal”, finalizou a delegada.

A vítima solicitou medida protetiva para garantir sua segurança, diante do histórico de ameaças e perseguições. O homem deve responder pelos crimes de ameaça, injúria e perseguição no contexto de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-mulher em Manacapuru pic.twitter.com/cnJwvizTCa — Portal Em Tempo (@portalemtempo) April 30, 2026

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