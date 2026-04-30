Operação Sentinela do Purus

PC-AM e PMAM apreenderam drogas, dinheiro em espécie, celulares e outros materiais durante a terceira fase da operação

A Operação Sentinela do Purus prendeu dois homens, de 24 e 29 anos, investigados por tráfico de drogas em Pauini, no interior do Amazonas. A ação ocorreu nesta quinta-feira (30) e contou com atuação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Além disso, a ofensiva integra a terceira fase da operação, coordenada pela 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. Com isso, as forças de segurança intensificam o combate ao tráfico na região.

Polícia apreende drogas, dinheiro e outros materiais durante a operação

Durante o cumprimento de mandado de busca no bairro Buritizal, os policiais localizaram diversos materiais ligados à atividade criminosa.

No imóvel, os agentes encontraram:

Quatro pacotes de pasta base de cocaína

Porções de maconha

Balança de precisão

R$ 1,3 mil em espécie

Uma motocicleta

Dois celulares

Uma ave mantida em cativeiro

Segundo o delegado Renan Boina de Barbe, a equipe autuou o suspeito de 24 anos em flagrante. Além disso, a apreensão reforça os indícios da prática de tráfico no local.

Segundo suspeito é preso durante continuidade da Operação Sentinela do Purus

Em seguida, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o segundo investigado, de 29 anos, no bairro Formigueiro.

Dessa forma, a Operação Sentinela do Purus avançou em mais uma etapa, ampliando o alcance das ações de repressão ao crime no município.

Suspeitos responderão por tráfico e outros crimes

Os dois homens responderão por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Além disso, o suspeito de 24 anos também responderá por manter animal silvestre em cativeiro.

Por fim, ambos permanecem à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem em andamento para identificar possíveis outros envolvidos.

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