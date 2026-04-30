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Rivalidade começou no remo e virou um dos maiores clássicos do futebol brasileiro

A rivalidade entre Vasco e Flamengo, conhecida como Clássico dos Milhões, vai muito além do futebol. A história envolve disputas no remo, questões sociais e grandes confrontos que marcaram gerações.

Origem da rivalidade no remo

O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 1895, enquanto o Club de Regatas Vasco da Gama surgiu em 1898. Antes do futebol, os clubes já competiam no remo.

Na época, o Vasco se destacou rapidamente nas águas. Já o Flamengo demorou mais de 20 anos para conquistar seu primeiro título na modalidade, em 1916. Essa competitividade inicial ajudou a construir a base da rivalidade.

A chegada ao futebol e o crescimento do clássico

Com a popularização do futebol, o confronto ganhou força dentro de campo. Segundo o historiador Walmer Peres, a rivalidade atingiu um novo patamar a partir da década de 1910.

O contexto histórico também influenciou o clássico. O período da Primeira República era marcado por tensões sociais e culturais. O Flamengo representava setores populares urbanos, enquanto o Vasco tinha forte ligação com imigrantes portugueses, negros e trabalhadores.

O episódio de 1923 e a Resposta Histórica

Um dos momentos mais marcantes aconteceu após o Campeonato Carioca de 1923. Na ocasião, o Vasco conquistou o título em sua estreia na elite e venceu o Flamengo em um dos primeiros grandes duelos.

Após o torneio, clubes como Botafogo de Futebol e Regatas, Fluminense Football Club, América Football Club e Bangu Atlético Clube criaram a AMEA e impuseram regras que excluíam jogadores considerados “subalternos”.

O Vasco se recusou a excluir atletas, muitos deles negros e de origem humilde. Em resposta, publicou a histórica “Resposta Histórica” e rompeu com a entidade. O episódio reforçou a identidade do clube e ampliou a rivalidade.

Torcidas e a consolidação do Clássico dos Milhões

Com o passar dos anos, Vasco e Flamengo passaram a reunir as maiores torcidas do Rio de Janeiro. Isso consolidou o apelido “Clássico dos Milhões”.

A força das arquibancadas ajudou a transformar o duelo em um dos mais emblemáticos do país.

Ídolos e jogos históricos

Nas décadas de 1970 e 1980, o clássico ganhou ainda mais destaque com os confrontos entre Zico e Roberto Dinamite.

Os jogos no Estádio do Maracanã chegavam a reunir mais de 100 mil torcedores. As partidas eram marcadas por gols, provocações e grande intensidade.

Um clássico que atravessa gerações

Hoje, Vasco x Flamengo continua sendo um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade construída ao longo de mais de um século segue viva dentro e fora de campo.

Mais do que um jogo, o Clássico dos Milhões representa história, identidade e paixão de milhões de torcedores.

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