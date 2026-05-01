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Obra na principal via de acesso ao porto integra pacote de asfaltamento e beneficia mais de 35 mil moradores

A recuperação da Estrada de Camanaus, principal ligação entre a área urbana de São Gabriel da Cachoeira e o porto da cidade, avança e já começa a melhorar o abastecimento do município. A via é estratégica, pois concentra a entrada de alimentos, combustíveis e outros insumos essenciais.

Além disso, a obra faz parte de um pacote de intervenções viárias executado pelo Governo do Amazonas no município, localizado a 852 quilômetros de Manaus. Paralelamente, o cronograma também contempla a recuperação de ruas em diferentes bairros da cidade.

Investimento de R$ 13,8 milhões

As obras são executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Além disso, os serviços integram o programa Asfalta Amazonas.

Ao todo, o pacote soma R$ 13,8 milhões em investimentos e deve beneficiar diretamente mais de 35 mil moradores.

O projeto prevê a retirada do asfalto antigo e o recapeamento completo da Estrada de Camanaus ao longo de 14,41 quilômetros. Além disso, a obra inclui melhorias no sistema de drenagem, o que deve reduzir pontos de acúmulo de água e aumentar a durabilidade da via.

Abastecimento e mobilidade

Segundo o engenheiro civil Marcellus Campêlo, a recuperação da estrada já traz impactos positivos na rotina da cidade.

“Antes, buracos e erosões dificultavam o transporte de alimentos, combustíveis e medicamentos. Com o avanço dos serviços, o deslocamento começa a ficar mais rápido e seguro, reduzindo atrasos no abastecimento”, afirma o engenheiro civil Marcellus Campêlo, que conduziu as obras até março deste ano, quando deixou os cargos de secretário da Sedurb e da UGPE, para colocar o nome à disposição do União Brasil, como pré-candidato a deputado estadual. Campêlo é segundo vice-presidente do partido no Amazonas.

Além da Estrada de Camanaus, segundo ele, o pacote também inclui a recuperação de cerca de 23 quilômetros de vias urbanas. As intervenções estão distribuídas em 63 ruas de dez bairros do município.

Com isso, a expectativa é melhorar o acesso da população a escolas, unidades de saúde e ao comércio. Dessa forma, a obra impacta diretamente a rotina dos moradores, formada em grande parte por comunidades indígenas.

Via estratégica para a cidade

Foto: Divulgação

A Estrada de Camanaus é considerada essencial para a logística de São Gabriel da Cachoeira, já que conecta o porto ao perímetro urbano e garante o fluxo de mercadorias.

Por isso, a recuperação da via é apontada como fundamental para manter o abastecimento regular e evitar interrupções no transporte de itens básicos.

“A Estrada de Camanaus é por onde passa tudo o que chega a São Gabriel da Cachoeira. Recuperar essa estrada é a garantia de que o alimento, o combustível e o remédio cheguem sem interrupção”, afirma Marcellus Campêlo.

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