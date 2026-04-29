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Senador diz que votação no plenário pode surpreender apesar de favoritismo

Brasília (DF) – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reafirmou que votará contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), com a avaliação de que o resultado no plenário pode surpreender.

Senador prevê possível surpresa na votação

Flávio Bolsonaro afirmou que, apesar das projeções, o placar final pode ser diferente do esperado. Segundo ele, o cenário atual e a atuação do STF influenciam a decisão dos parlamentares.

“Pode haver surpresa na abertura do painel, não só pela pessoa do Messias, mas pelo contexto”, declarou.

Indicação gera divisão no Senado

A indicação de Jorge Messias, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divide opiniões entre senadores. Nos bastidores, parlamentares reconhecem o preparo técnico do indicado.

Por outro lado, há resistência devido à ligação política com o governo federal. Parte da oposição avalia que o momento político pode dificultar a aprovação.

Expectativa de votação apertada

Senadores ouvidos reservadamente apontam cenários variados. Alguns acreditam em aprovação com margem mínima. Outros não descartam rejeição também por diferença pequena.

O governo, por sua vez, estima cerca de 50 votos favoráveis à indicação.

Entenda como funciona a votação

Antes de ir ao plenário, Jorge Messias passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Na comissão, é necessária a presença mínima de 14 senadores, com aprovação pela maioria dos presentes.

Já no plenário, o quórum mínimo é de 41 senadores — número que também representa o total de votos necessários para confirmar a indicação.

A votação ocorre de forma secreta em ambas as etapas, sem divulgação dos votos individuais.

Indicação ao STF

Jorge Messias foi indicado ao STF em novembro do ano passado, mas a formalização ocorreu apenas em abril. Desde então, ele tem buscado apoio entre os senadores.

Se aprovado, ele assumirá o cargo de ministro da Suprema Corte, reforçando a composição do tribunal.

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