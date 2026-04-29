Brasília (DF) – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reafirmou que votará contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), com a avaliação de que o resultado no plenário pode surpreender.
Senador prevê possível surpresa na votação
Flávio Bolsonaro afirmou que, apesar das projeções, o placar final pode ser diferente do esperado. Segundo ele, o cenário atual e a atuação do STF influenciam a decisão dos parlamentares.
“Pode haver surpresa na abertura do painel, não só pela pessoa do Messias, mas pelo contexto”, declarou.
Indicação gera divisão no Senado
A indicação de Jorge Messias, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divide opiniões entre senadores. Nos bastidores, parlamentares reconhecem o preparo técnico do indicado.
Por outro lado, há resistência devido à ligação política com o governo federal. Parte da oposição avalia que o momento político pode dificultar a aprovação.
Expectativa de votação apertada
Senadores ouvidos reservadamente apontam cenários variados. Alguns acreditam em aprovação com margem mínima. Outros não descartam rejeição também por diferença pequena.
O governo, por sua vez, estima cerca de 50 votos favoráveis à indicação.
Entenda como funciona a votação
Antes de ir ao plenário, Jorge Messias passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
Na comissão, é necessária a presença mínima de 14 senadores, com aprovação pela maioria dos presentes.
Já no plenário, o quórum mínimo é de 41 senadores — número que também representa o total de votos necessários para confirmar a indicação.
A votação ocorre de forma secreta em ambas as etapas, sem divulgação dos votos individuais.
Indicação ao STF
Jorge Messias foi indicado ao STF em novembro do ano passado, mas a formalização ocorreu apenas em abril. Desde então, ele tem buscado apoio entre os senadores.
Se aprovado, ele assumirá o cargo de ministro da Suprema Corte, reforçando a composição do tribunal.
Leia mais:
Flávio Bolsonaro pede trégua após nova crise com Nikolas Ferreira