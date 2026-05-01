A abertura da Agrifest, em Manaus, reuniu grande público e marcou o início de uma programação que mistura agronegócio, esporte sertanejo e entretenimento. Já no primeiro dia, o evento lotou as arquibancadas e reforçou sua proposta de ser um dos maiores encontros do setor na região.
Com forte adesão do público, a noite de estreia foi marcada por competições, música e atrações voltadas para toda a família.
Vaquejada e rodeio movimentam a primeira noite
A programação começou com as disputas na Vila Olímpica de Manaus e elevou a expectativa do público logo nas primeiras apresentações.
O principal destaque da noite foi o Especial de Vaquejada, que reuniu nomes do segmento e reforçou a tradição da modalidade na região. Na sequência, o rodeio em touros manteve o ritmo acelerado, com montarias que desafiaram os peões e garantiram momentos de emoção e adrenalina.
Organização celebra adesão do público
O organizador do evento, Dom Pazuello, destacou a receptividade do público e comemorou o resultado da estreia.
“Ver essa arena cheia hoje é a realização de um sonho trabalhado durante meses. A Agrifest não é apenas uma festa; é a celebração da nossa força no campo. O sucesso deste primeiro dia mostra que o público valoriza nossas raízes. É só o começo de uma edição histórica!”
Evento reúne famílias e amplia opções de lazer
Além das competições, o ambiente seguro e estruturado atraiu famílias inteiras para a abertura da festa.
A família Silva esteve entre os visitantes e aprovou a programação do primeiro dia.
“A gente estava ansioso pela vaquejada, mas o evento todo surpreendeu. É muito bom ter um lugar onde as crianças se divertem e a gente consegue aproveitar o show com tranquilidade”, afirmou o patriarca, Sr. Antônio Silva.
Programação segue até domingo com atrações gratuitas
A Agrifest continua até este domingo com uma programação diversificada no Kartódromo de Manaus. O estacionamento é gratuito, o que facilita o acesso do público ao evento.
Entre os principais atrativos que seguem disponíveis estão:
Exposição de animais
O público pode conferir exemplares com destaque para a genética pecuária da região.
Feira de negócios
O espaço reúne máquinas, implementos e novidades tecnológicas voltadas ao agronegócio.
Praça de alimentação
A área gastronômica oferece pratos típicos e opções da culinária regional.
Parque de diversões
O local conta com atrações voltadas para crianças e jovens.
Grandes shows
A programação musical segue com apresentações de artistas e bandas que prometem movimentar as próximas noites.
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