Kartódromo

Primeira noite do evento reúne esporte sertanejo, shows e atrações para toda a família no Kartódromo de Manaus

A abertura da Agrifest, em Manaus, reuniu grande público e marcou o início de uma programação que mistura agronegócio, esporte sertanejo e entretenimento. Já no primeiro dia, o evento lotou as arquibancadas e reforçou sua proposta de ser um dos maiores encontros do setor na região.

Com forte adesão do público, a noite de estreia foi marcada por competições, música e atrações voltadas para toda a família.

Vaquejada e rodeio movimentam a primeira noite

A programação começou com as disputas na Vila Olímpica de Manaus e elevou a expectativa do público logo nas primeiras apresentações.

O principal destaque da noite foi o Especial de Vaquejada, que reuniu nomes do segmento e reforçou a tradição da modalidade na região. Na sequência, o rodeio em touros manteve o ritmo acelerado, com montarias que desafiaram os peões e garantiram momentos de emoção e adrenalina.

Organização celebra adesão do público

O organizador do evento, Dom Pazuello, destacou a receptividade do público e comemorou o resultado da estreia.

“Ver essa arena cheia hoje é a realização de um sonho trabalhado durante meses. A Agrifest não é apenas uma festa; é a celebração da nossa força no campo. O sucesso deste primeiro dia mostra que o público valoriza nossas raízes. É só o começo de uma edição histórica!”

Evento reúne famílias e amplia opções de lazer

Além das competições, o ambiente seguro e estruturado atraiu famílias inteiras para a abertura da festa.

A família Silva esteve entre os visitantes e aprovou a programação do primeiro dia.

“A gente estava ansioso pela vaquejada, mas o evento todo surpreendeu. É muito bom ter um lugar onde as crianças se divertem e a gente consegue aproveitar o show com tranquilidade”, afirmou o patriarca, Sr. Antônio Silva.

Programação segue até domingo com atrações gratuitas

A Agrifest continua até este domingo com uma programação diversificada no Kartódromo de Manaus. O estacionamento é gratuito, o que facilita o acesso do público ao evento.

Entre os principais atrativos que seguem disponíveis estão:

Exposição de animais

O público pode conferir exemplares com destaque para a genética pecuária da região.

Feira de negócios

O espaço reúne máquinas, implementos e novidades tecnológicas voltadas ao agronegócio.

Praça de alimentação

A área gastronômica oferece pratos típicos e opções da culinária regional.

Parque de diversões

O local conta com atrações voltadas para crianças e jovens.

Grandes shows

A programação musical segue com apresentações de artistas e bandas que prometem movimentar as próximas noites.

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