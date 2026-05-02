Repercussão

Campeã do BBB 26 reclama de som alto e diz enfrentar problema há quase dois anos.



A campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, foi flagrada discutindo em um bar próximo à sua casa após se incomodar com o volume alto da música no local.

Um vídeo gravado na noite de sexta-feira (1º) mostra Ana Paula questionando dois homens: “Vocês vão me respeitar ou não vão?”. Um deles responde que o estabelecimento estava dentro da lei e que não reduziria o som. Ao final da discussão, ela teria acionado a polícia.

Ana Paula é flagrada discutindo em bar próximo de sua casa após se incomodar com o som alto. pic.twitter.com/3nQy97kVXM — poponze (@poponze) May 2, 2026

Após a repercussão do caso, Ana Paula se manifestou nas redes sociais e afirmou que enfrenta o problema há quase dois anos. Segundo ela, uma boate vizinha funciona até as 3h da manhã com volume elevado, causando impactos dentro de seu apartamento.

A influenciadora relatou que o barulho faz paredes tremerem, móveis vibrarem e já teria provocado até a queda de objetos. Ela também disse que há rachaduras no imóvel que aumentam com o tempo.

Ana Paula afirmou ainda que já procurou diversos canais oficiais, como prefeitura, serviço 156, registro de boletins de ocorrência e vistorias com o PSIU. No entanto, segundo ela, as fiscalizações não resolveram o problema.

Ana Paula se pronuncia sobre vídeo discutindo com donos de um bar por conta do barulho alto e afirma que sofre de importunação há mais de dois anos, com provas de denúncias na polícia. pic.twitter.com/QWxjBVKT7m — POPTime (@poptime) May 2, 2026

Por fim, criticou a postura dos responsáveis pelo estabelecimento e cobrou providências das autoridades. “O que temos vivido aqui é absolutamente insustentável e afeta todos os moradores dos arredores”, declarou.

Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia.… pic.twitter.com/rddkQu2QUO — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) May 2, 2026

Leia mais:

VEJA IMAGENS: Múmia egípcia é encontrada com texto literário no abdômen