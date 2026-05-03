Rio de Janeiro (RJ) – A Praia de Copacabana foi palco de um evento histórico no último sábado (2). A cantora Shakira, de 49 anos, levou o projeto “Todo Mundo no Rio” ao delírio, reunindo um público recorde estimado em 2 milhões de pessoas. No entanto, a grandiosidade do espetáculo dividiu as redes sociais entre elogios à performance e críticas ao uso de playback.
Homenagens e encontros de gigantes
A apresentação foi uma versão ampliada da aclamada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Demonstrando sua conexão com o Brasil, a estrela colombiana surpreendeu ao convidar quatro ícones da música nacional para colaborações inéditas no palco:
- Anitta: Juntas, as “patroas” botaram o público para dançar com o hit “Choka Choka”.
- Ivete Sangalo: A energia do axé se uniu ao pop latino na clássica “País Tropical”.
- Caetano Veloso & Maria Bethânia: Em um momento de pura poesia, Shakira cantou “Leãozinho” e o hino “O que é o que é?” ao lado dos irmãos baianos.
Playback gera polêmica na web
Apesar da superprodução, que contou com coreografias impecáveis e efeitos visuais, nem tudo foi consenso. No X (antigo Twitter) e no Instagram, internautas apontaram o uso excessivo de playback durante as músicas mais agitadas.
“A maior apresentação da carreira dela, mas o áudio estava muito na cara que não era ao vivo”, comentou um seguidor. Por outro lado, fãs defenderam a artista: “Shakira é uma performer completa; com aquela dança, o apoio vocal é necessário para manter o ritmo do show”.
Legado no Rio
Críticas à parte, o show consolidou Shakira como uma das poucas artistas internacionais capazes de mobilizar uma multidão dessa magnitude no Brasil. O espetáculo celebrou a resiliência feminina e reafirmou o status da colombiana como a maior artista latina do mundo.
VEJA ALGUMAS REAÇÕES
Nossa prestem atenção na diferença gritante, de quando entra o playback #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/W34M8hHGpl— Passini (@agpassini) May 3, 2026
MDS O FLAGRA NO PLAYBACK 😭 #shakiranaglobo pic.twitter.com/6faMj0oid8— miss honeyzinha ☆ (@misshoneyzinha) May 3, 2026
Shakira faltou em uma das aulas mais importantes de cantora pop: fazer uma entrada triunfal com um grande hit— Rick B. 🏳️🌈 (@rickbitch) May 3, 2026
Do nada ela entrou no palco com uma música que muita gente nem conhecia #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/xBXPUSJlq9
