Duelo de tricolores

Tricolor Paulista cede empate ao Esquadrão de Aço nos acréscimos em jogo disputado em Bragança Paulista.

Bragança Paulista (SP) – Em um confronto direto pela parte de cima da tabela, São Paulo e Bahia empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (3), no Estádio Cícero de Souza Marques. O duelo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, foi marcado por gols nos acréscimos e pela preocupação com o meia Lucas Moura, que voltou a se lesionar.

O Jogo: Domínio e reviravoltas

O São Paulo foi superior no primeiro tempo e abriu o placar aos 17 minutos com Artur, que finalizou colocado após assistência de Wendell. No segundo tempo, o jogo ganhou contornos dramáticos. O Bahia buscou o empate aos 17 minutos com um golaço de Luciano Juba, que acertou o ângulo do goleiro Rafael.

O time paulista voltou à frente aos 28 minutos, quando Ferreirinha, logo após entrar em campo, completou de cabeça um cruzamento de Calleri. No entanto, o “balde de água fria” veio aos 52 minutos: após falha da defesa são-paulina em cruzamento de Juba, Erick aproveitou a sobra e empatou o jogo no último lance.

A Situação de Lucas Moura

A nota triste para o torcedor tricolor foi a situação de Lucas Moura. O camisa 7, que não jogava desde março devido a uma lesão na costela, entrou no segundo tempo, mas permaneceu apenas 20 minutos no gramado. O jogador sentiu dores no tornozelo direito e precisou ser substituído, tornando-se dúvida para os próximos compromissos.

Tabela e Próximos Desafios

São Paulo: Com 24 pontos, a equipe de Roger Machado permanece no G4 , ocupando a 4ª posição. Agora, o time viaja ao Chile para enfrentar o O’Higgins, na quinta-feira (7), pela Sul-Americana.

Com 24 pontos, a equipe de Roger Machado permanece no , ocupando a 4ª posição. Agora, o time viaja ao Chile para enfrentar o O’Higgins, na quinta-feira (7), pela Sul-Americana. Bahia: Sob o comando de Rogério Ceni, o Esquadrão chega aos 22 pontos e ocupa a 6ª colocação. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, em Salvador, no sábado (9).

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