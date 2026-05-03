Eleição indirea

Cinco chapas disputam comando do Estado em votação nesta segunda-feira (4).

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realiza, nesta segunda-feira (4), às 9h, a eleição indireta para a escolha do novo governador do Estado. O pleito ocorrerá em sessão extraordinária no plenário Ruy Araújo, com a participação de cinco chapas inscritas, e seguirá rito público, com votação aberta e nominal dos deputados estaduais.

A mesa diretora dos trabalhos da eleição indireta, que definirá o novo chefe do Poder Executivo estadual, será composta pelo presidente em exercício da Casa, deputado Adjuto Afonso (União Brasil), pela secretária-geral, deputada Alessandra Campelo (PSD), e contará com o suporte do procurador-geral Robert Wagner. Após a abertura oficial da sessão, serão apresentados, no painel eletrônico, os nomes e números das chapas, conforme a ordem de inscrição publicada no Diário Oficial.

A votação será aberta e nominal, seguindo a ordem alfabética dos deputados, que declararão seus votos em plenário. O registro será feito pela Secretária-Geral, sob supervisão da Procuradoria-Geral. Ao final, o resultado será encaminhado ao presidente da Aleam, responsável pela proclamação oficial do eleito.

A organização do pleito está sob responsabilidade da Diretoria-Geral da Casa, com apoio das equipes da Casa Militar, Segurança, Comunicação, Cerimonial e Diretoria de Saúde, garantindo a estrutura necessária para a realização da eleição.

Cinco chapas disputam o comando do Estado

Participam da eleição indireta as seguintes chapas:

Chapa 1: William Bitar Barroso dos Santos (governador) e João Ricardo de Melo e Lima (vice)

William Bitar Barroso dos Santos (governador) e João Ricardo de Melo e Lima (vice) Chapa 2: Roberto Maia Cidade Filho (governador) e Serafim Fernandes Corrêa (vice)

Roberto Maia Cidade Filho (governador) e Serafim Fernandes Corrêa (vice) Chapa 3: Cícero José de Lima Alencar (governador) e Roque Lane Wilkens Marinho (vice)

Cícero José de Lima Alencar (governador) e Roque Lane Wilkens Marinho (vice) Chapa 4: Sérgio Augusto Coelho Bezerra (governador) e Audriclea Viana Frota (vice)

Sérgio Augusto Coelho Bezerra (governador) e Audriclea Viana Frota (vice) Chapa 5: Daniel Fabiano Soares de Araújo (governador) e Daiane de Jesus Dias Araújo (vice)

Acesso e transmissão

O acesso ao plenário será restrito a deputados e assessores autorizados, enquanto a galeria será destinada à imprensa previamente credenciada.

A população poderá acompanhar a votação ao vivo pelos canais oficiais da Aleam, incluindo redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, além da TV aberta digital (canal 6.2), TV por assinatura (Claro) e Rádio Aleam (106,9 FM).

Posse

A posse do candidato eleito será conduzida pelo Poder Legislativo, com data e horário a serem definidos em comum acordo entre a presidência da Casa e o vencedor do pleito.

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