Alviverde

Verdão precisa vencer fora de casa para evitar complicações na fase de grupos

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru. O confronto é decisivo pela fase de grupos da Copa Libertadores da América.

A partida vale a liderança do grupo, atualmente nas mãos do time peruano. Com 5 pontos, o Verdão vive um início abaixo do padrão recente e entra pressionado.

Início abaixo do padrão na era Abel

Desde 2020, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras se acostumou a campanhas sólidas na fase de grupos. Em 2026, no entanto, o desempenho é o mais modesto.

Veja a pontuação nas últimas edições:

2021, 2022 e 2025: 9 pontos

2024: 7 pontos

2023: 6 pontos

2026: 5 pontos

O cenário atual representa o pior início do clube na competição sob o treinador português.

Líder embalado joga em casa

O Sporting Cristal lidera o grupo e aposta no fator casa para ampliar a vantagem. Jogando diante da torcida, o time peruano vê o confronto como decisivo para encaminhar a classificação.

No primeiro duelo entre as equipes, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2 a 1.

Jogo decisivo para o Verdão

Uma vitória fora de casa recoloca o Palmeiras na disputa direta pela liderança e reduz a pressão. Por outro lado, um tropeço pode complicar a situação e até colocar o time na briga pela segunda vaga.

O resultado pode definir o rumo do clube na reta final da fase de grupos — algo incomum para uma equipe que se consolidou como uma das principais forças do continente nos últimos anos.

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