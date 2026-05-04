Polícia

Homem invadiu casa armado, disparou várias vezes e acabou preso por tentativa de feminicídio em Cariacica

Uma mulher pula do 2º andar para fugir de ataque do marido durante um caso de violência doméstica registrado na noite de domingo (3), em Cariacica, no Espírito Santo. Além dela, duas crianças de 10 e 14 anos também pularam para escapar dos disparos.

Apesar do risco, ninguém foi atingido pelos tiros. Ainda assim, o episódio causou pânico e deixou feridos leves.

Homem invade casa armado e dispara várias vezes

Segundo a polícia, o agressor, identificado como Eudson de Deus Trancoso, de 41 anos, chegou armado ao local e tentou entrar à força na residência.

Nesse momento, a dona da casa tentou impedir a invasão. Mesmo assim, o suspeito reagiu e disparou três vezes na direção dela. Em seguida, ele conseguiu entrar no imóvel e subiu até o segundo andar.

Logo depois, o homem atirou mais duas vezes contra a porta do quarto onde a companheira estava escondida.

Vítimas pulam para escapar e evitam tragédia

Diante da ameaça, a jovem decidiu agir rapidamente. Por isso, ela pulou do segundo andar para fugir. Ao mesmo tempo, as duas crianças que estavam no quarto fizeram o mesmo.

Após a queda:

a mulher torceu o pé e sofreu arranhões no braço

uma das crianças também torceu o pé

Além disso, os disparos deixaram marcas nas paredes da residência.

Mulher buscava abrigo após conflito

De acordo com testemunhas, a vítima havia procurado abrigo na casa da amiga após descobrir uma traição. No entanto, o suspeito passou a persegui-la.

Assim que encontrou o local, ele iniciou a ação violenta que terminou com a fuga desesperada.

Polícia prende suspeito em flagrante

A polícia agiu rapidamente e prendeu o homem em flagrante. Em seguida, ele respondeu pelos crimes de:

tentativa de feminicídio

injúria

ameaça

Suspeito já possui antecedentes criminais

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o agressor já cumpriu pena anteriormente. Ele passou pelo sistema prisional entre 2010 e 2015.

Entre os registros, constam crimes de:

tráfico de drogas

homicídio

Enquanto isso, a polícia segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

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