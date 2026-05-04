Municipíadas 2026

Maior evento esportivo escolar da rede municipal reunirá estudantes de 9 a 17 anos em 14 modalidades esportivas

Publicado em 04 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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As inscrições para as Municipíadas 2026 em Manaus já estão abertas e seguem até o dia 20 de maio, conforme informou a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O maior evento esportivo escolar da rede municipal acontecerá entre os dias 27 de maio e 24 de junho.

Além disso, os professores de educação física responsáveis pelos estudantes devem realizar as inscrições pelo link oficial:

https://bit.ly/municipiadas2026

Competição reúne estudantes da rede municipal em 14 modalidades

Neste ano, a competição contará com 14 modalidades esportivas, o que amplia as oportunidades de participação para os alunos da rede municipal.

Entre as modalidades confirmadas estão:

atletismo

badminton

basquete

handebol

futebol de campo

futsal

ginástica

natação

jiu-jítsu

judô

tênis de mesa

vôlei de praia

vôlei de quadra

xadrez

Dessa forma, o evento busca contemplar diferentes perfis de atletas e incentivar a diversidade esportiva nas escolas.

Municipíadas estimulam esporte e integração entre estudantes

Segundo a Semed, o principal objetivo das Municipíadas é estimular a prática esportiva no ambiente escolar. Além disso, a competição também fortalece a integração e a socialização entre os estudantes.

Ao mesmo tempo, o evento funciona como ferramenta pedagógica, já que utiliza o esporte como estratégia de ensino-aprendizagem.

Público-alvo inclui alunos de 9 a 17 anos

Podem participar estudantes regularmente matriculados na rede municipal com idade entre 9 e 17 anos.

Os competidores serão divididos em:

categoria mirim

categoria infantil

categoria juvenil

Além disso, haverá disputas nos naipes masculino e feminino.

Expectativa é superar 20 mil inscritos em 2026

De acordo com o coordenador geral das Municipíadas, Ronnie Melo, a expectativa da organização é superar o número de inscritos da edição passada.

“No ano passado tivemos cerca de 20 mil alunos inscritos e acreditamos que ampliaremos esse número neste ano”, afirmou.

Segundo ele, o crescimento contínuo da competição e o retorno positivo da comunidade escolar reforçam a projeção otimista para 2026.

Cerimônia de abertura acontece em junho

A abertura oficial das Municipíadas 2026 será realizada no dia 3 de junho, às 9h, na Arena Amadeu Teixeira.

A organização estima a presença de aproximadamente 6 mil estudantes das zonas urbana e rural da rede municipal no evento de abertura.

Assim, as inscrições para as Municipíadas 2026 em Manaus marcam o início de mais uma edição de um dos maiores projetos de esporte educacional do Amazonas.

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