As inscrições para as Municipíadas 2026 em Manaus já estão abertas e seguem até o dia 20 de maio, conforme informou a Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O maior evento esportivo escolar da rede municipal acontecerá entre os dias 27 de maio e 24 de junho.
Além disso, os professores de educação física responsáveis pelos estudantes devem realizar as inscrições pelo link oficial:
https://bit.ly/municipiadas2026
Competição reúne estudantes da rede municipal em 14 modalidades
Neste ano, a competição contará com 14 modalidades esportivas, o que amplia as oportunidades de participação para os alunos da rede municipal.
Entre as modalidades confirmadas estão:
- atletismo
- badminton
- basquete
- handebol
- futebol de campo
- futsal
- ginástica
- natação
- jiu-jítsu
- judô
- tênis de mesa
- vôlei de praia
- vôlei de quadra
- xadrez
Dessa forma, o evento busca contemplar diferentes perfis de atletas e incentivar a diversidade esportiva nas escolas.
Municipíadas estimulam esporte e integração entre estudantes
Segundo a Semed, o principal objetivo das Municipíadas é estimular a prática esportiva no ambiente escolar. Além disso, a competição também fortalece a integração e a socialização entre os estudantes.
Ao mesmo tempo, o evento funciona como ferramenta pedagógica, já que utiliza o esporte como estratégia de ensino-aprendizagem.
Público-alvo inclui alunos de 9 a 17 anos
Podem participar estudantes regularmente matriculados na rede municipal com idade entre 9 e 17 anos.
Os competidores serão divididos em:
- categoria mirim
- categoria infantil
- categoria juvenil
Além disso, haverá disputas nos naipes masculino e feminino.
Expectativa é superar 20 mil inscritos em 2026
De acordo com o coordenador geral das Municipíadas, Ronnie Melo, a expectativa da organização é superar o número de inscritos da edição passada.
“No ano passado tivemos cerca de 20 mil alunos inscritos e acreditamos que ampliaremos esse número neste ano”, afirmou.
Segundo ele, o crescimento contínuo da competição e o retorno positivo da comunidade escolar reforçam a projeção otimista para 2026.
Cerimônia de abertura acontece em junho
A abertura oficial das Municipíadas 2026 será realizada no dia 3 de junho, às 9h, na Arena Amadeu Teixeira.
A organização estima a presença de aproximadamente 6 mil estudantes das zonas urbana e rural da rede municipal no evento de abertura.
Assim, as inscrições para as Municipíadas 2026 em Manaus marcam o início de mais uma edição de um dos maiores projetos de esporte educacional do Amazonas.
Leia mais: