Tricolor Carioca

Só a vitória interessa ao time brasileiro na Libertadores

Publicado em 05 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O Fluminense Football Club chega pressionado para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (6), pela Copa Libertadores da América. O técnico Luis Zubeldía lida com desfalques importantes e dúvidas físicas no elenco.

Desfalques complicam o meio-campo

A principal ausência é Facundo Bernal, suspenso após expulsão contra o Club Bolívar. Ele seria opção para substituir Martinelli, que está lesionado.

Sem os dois, o meio-campo perde força na marcação e na organização. O treinador deve escalar Nonato, Hércules e Savarino, mas ainda busca o melhor encaixe.

Dúvidas e retornos no elenco

Lucho Acosta voltou a treinar após lesão no joelho. Mesmo assim, a comissão técnica deve utilizá-lo com cautela, caso seja relacionado.

Já Nonato ainda tenta recuperar ritmo de jogo após longo período afastado.

Mudança tática pode reforçar ataque

Com a necessidade de vitória, Zubeldía avalia um esquema mais ofensivo. A ideia é usar dois centroavantes: John Kennedy e Castillo.

A dupla tem características complementares. John Kennedy se movimenta mais, enquanto Castillo se destaca no jogo aéreo. A mudança pode deixar o time mais agressivo.

Possíveis escalações

O Fluminense pode atuar em dois formatos:

4-2-4

Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Renê (Arana); Hércules e Nonato; Savarino, Canobbio, John Kennedy e Castillo.

4-3-3

Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio), Freytes e Renê (Arana); Hércules, Nonato e Savarino; Serna (Soteldo), Canobbio e Castillo.

Jogo decisivo na Libertadores

O Fluminense é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto. A equipe precisa vencer fora de casa para seguir com chances de classificação.

Uma vitória recoloca o time na briga e reduz a pressão. Um novo tropeço pode agravar a crise e comprometer a temporada.

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