O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta terça-feira (5) o nome de André do Prado (PL) como pré-candidato à segunda vaga ao Senado pela chapa da direita no estado.
A decisão foi resultado de uma articulação direta do governador, que já defendia o nome de Prado nos bastidores.
Articulação política definiu candidatura
Segundo apuração, André do Prado viajou aos Estados Unidos para consolidar o acordo político com Eduardo Bolsonaro, que participou das negociações.
Ficou acertado que Eduardo Bolsonaro deve ocupar a vaga de suplente na chapa.
Chapa definida para disputa eleitoral
Com a decisão, Tarcísio afirmou que a composição da chapa está praticamente fechada. Além de André do Prado, os nomes indicados são:
- Felício Ramuth como pré-candidato a vice
- Guilherme Derrite como outro pré-candidato ao Senado
“A gente pode dizer que está fechada”, afirmou o governador durante agenda oficial.
Declarações e críticas durante evento
Tarcísio participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes para anunciar investimentos em infraestrutura em municípios paulistas.
Durante o discurso, ele criticou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que havia questionado a saúde fiscal do estado.
“O que tem a ver o estado de São Paulo com o Trump? A gente não faz política externa aqui”, declarou o governador.
Segurança pública também foi tema
Na coletiva, Tarcísio também comentou sobre o combate ao crime organizado em São Paulo. Ele afirmou que o estado não permitirá o domínio territorial por facções criminosas.
Segundo o governador, as forças de segurança continuarão atuando com operações policiais e presença do poder público em áreas consideradas vulneráveis.
(*) Com informações da CBN
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