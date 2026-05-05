Senado

Governador define chapa com nomes da direita para disputa em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta terça-feira (5) o nome de André do Prado (PL) como pré-candidato à segunda vaga ao Senado pela chapa da direita no estado.

A decisão foi resultado de uma articulação direta do governador, que já defendia o nome de Prado nos bastidores.

Articulação política definiu candidatura

Segundo apuração, André do Prado viajou aos Estados Unidos para consolidar o acordo político com Eduardo Bolsonaro, que participou das negociações.

Ficou acertado que Eduardo Bolsonaro deve ocupar a vaga de suplente na chapa.

Chapa definida para disputa eleitoral

Com a decisão, Tarcísio afirmou que a composição da chapa está praticamente fechada. Além de André do Prado, os nomes indicados são:

Felício Ramuth como pré-candidato a vice

Guilherme Derrite como outro pré-candidato ao Senado

“A gente pode dizer que está fechada”, afirmou o governador durante agenda oficial.

Declarações e críticas durante evento

Tarcísio participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes para anunciar investimentos em infraestrutura em municípios paulistas.

Durante o discurso, ele criticou o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que havia questionado a saúde fiscal do estado.

“O que tem a ver o estado de São Paulo com o Trump? A gente não faz política externa aqui”, declarou o governador.

Segurança pública também foi tema

Na coletiva, Tarcísio também comentou sobre o combate ao crime organizado em São Paulo. Ele afirmou que o estado não permitirá o domínio territorial por facções criminosas.

Segundo o governador, as forças de segurança continuarão atuando com operações policiais e presença do poder público em áreas consideradas vulneráveis.

(*) Com informações da CBN

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