Senado

Presidente atribui resultado a Alcolumbre e mantém confiança no AGU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para avaliar o cenário político após a derrota no Senado envolvendo sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro ocorreu na noite de terça-feira (4), no Palácio da Alvorada, e durou cerca de 30 minutos. Foi a segunda reunião entre os dois em menos de uma semana.

Lula mantém apoio ao advogado-geral da União

De acordo com informações de bastidores, Lula reafirmou confiança irrestrita em Jorge Messias e pediu que ele permaneça no governo.

O nome do AGU também é cogitado para assumir outro ministério, como o da Justiça, em meio às articulações políticas.

Derrota no Senado é atribuída a Alcolumbre

A indicação de Jorge Messias foi rejeitada pelo Senado por 42 votos a 34. Na avaliação de Lula e aliados, o candidato atendia aos requisitos constitucionais para o cargo.

Ainda assim, o presidente atribuiu a derrota à influência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nas articulações políticas.

Nova reunião deve ocorrer nos próximos dias

Lula e Jorge Messias devem voltar a se reunir na próxima semana para dar continuidade às discussões políticas.

Antes disso, o presidente embarca nesta quarta-feira (6) para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Agenda internacional inclui segurança pública

Na viagem, Lula estará acompanhado do ministro da Justiça, Wellington César. A pauta inclui negociações para um acordo de cooperação internacional no combate ao crime organizado e ao narcotráfico.

A reunião também deve tratar de estratégias conjuntas para reforçar a segurança entre os países.

(*) Com informações da CBN

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