Deputado Federal

Encontro discutiu estratégias para fortalecer o turismo no Amazonas e ampliar ações de desenvolvimento no setor

Na tarde desta terça-feira (5), o deputado federal João Carlos, do Republicanos, se reuniu com a Embratur para debater o fortalecimento do turismo na Amazônia. O encontro tratou da continuidade de ações estratégicas voltadas ao setor no Amazonas.

Durante a reunião, os participantes discutiram estratégias institucionais para consolidar o turismo como eixo de desenvolvimento econômico na região. Além disso, destacaram o potencial ambiental, cultural e sustentável da Amazônia.

O diretor-presidente Bruno Reis participou da audiência e ressaltou a importância da articulação entre o poder público e os órgãos de promoção turística. Segundo ele, essa integração amplia o alcance das ações e fortalece a imagem da Amazônia como destino estratégico.

João Carlos também cobrou a continuidade das ações voltadas ao turismo na região. Além disso, reforçou a necessidade de políticas consistentes para garantir estabilidade e crescimento do setor.

Por fim, o encontro apontou para o fortalecimento da articulação institucional com a Embratur, com expectativa de ampliar oportunidades e impulsionar a geração de emprego e renda no Amazonas.

*Com informações da assessoria

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