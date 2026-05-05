Proposta

Deputado quer adaptar programa federal para ajudar endividados no estado.

Manaus (AM) – O deputado estadual Sinésio Campos (PT) defendeu, nesta terça-feira (5), a criação do programa Desenrola Amazonas. A proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas e busca facilitar a renegociação de dívidas no estado.

Proposta inspirada em programa federal

A iniciativa é baseada no Desenrola Brasil, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa federal tem foco em pessoas de baixa renda e já entrou em vigor nesta semana.

Segundo o parlamentar, o modelo pode ser adaptado para atender trabalhadores do Amazonas, principalmente aqueles com débitos como IPTU e dívidas inscritas em dívida ativa.

Objetivo é reduzir inadimplência

Sinésio Campos destacou que a proposta pode ajudar milhares de pessoas a reorganizar a vida financeira.

“Estamos falando de trabalhadores, servidores e mais de um milhão de estudantes do Fies. O objetivo é permitir que essas pessoas voltem a ter crédito e dignidade”, afirmou.

O deputado também ressaltou que o programa federal atende pessoas que ganham até cinco salários mínimos, faixa que concentra grande parte da população.

Como funciona o Desenrola Brasil

O programa federal prevê condições facilitadas para renegociação de dívidas. Entre os benefícios estão:

Descontos de até 90%

Redução de até 99% para dívidas do FIES

Parcelamento em até 48 meses

Possibilidade de uso do FGTS para pagamento

Ações de educação financeira

A expectativa do Ministério da Fazenda é beneficiar milhões de brasileiros.

Possível impacto no Amazonas

Para o deputado, a criação de versões locais, como Desenrola Amazonas ou Desenrola Manaus, pode estimular a economia e reduzir a inadimplência.

“Muita gente está endividada com tributos e precisa de uma oportunidade para recomeçar. É um momento de seguir bons exemplos e ampliar essas políticas públicas no estado”, concluiu.

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