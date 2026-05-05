Manaus (AM) – O deputado estadual Sinésio Campos (PT) defendeu, nesta terça-feira (5), a criação do programa Desenrola Amazonas. A proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas e busca facilitar a renegociação de dívidas no estado.
Proposta inspirada em programa federal
A iniciativa é baseada no Desenrola Brasil, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa federal tem foco em pessoas de baixa renda e já entrou em vigor nesta semana.
Segundo o parlamentar, o modelo pode ser adaptado para atender trabalhadores do Amazonas, principalmente aqueles com débitos como IPTU e dívidas inscritas em dívida ativa.
Objetivo é reduzir inadimplência
Sinésio Campos destacou que a proposta pode ajudar milhares de pessoas a reorganizar a vida financeira.
“Estamos falando de trabalhadores, servidores e mais de um milhão de estudantes do Fies. O objetivo é permitir que essas pessoas voltem a ter crédito e dignidade”, afirmou.
O deputado também ressaltou que o programa federal atende pessoas que ganham até cinco salários mínimos, faixa que concentra grande parte da população.
Como funciona o Desenrola Brasil
O programa federal prevê condições facilitadas para renegociação de dívidas. Entre os benefícios estão:
- Descontos de até 90%
- Redução de até 99% para dívidas do FIES
- Parcelamento em até 48 meses
- Possibilidade de uso do FGTS para pagamento
- Ações de educação financeira
A expectativa do Ministério da Fazenda é beneficiar milhões de brasileiros.
Possível impacto no Amazonas
Para o deputado, a criação de versões locais, como Desenrola Amazonas ou Desenrola Manaus, pode estimular a economia e reduzir a inadimplência.
“Muita gente está endividada com tributos e precisa de uma oportunidade para recomeçar. É um momento de seguir bons exemplos e ampliar essas políticas públicas no estado”, concluiu.
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