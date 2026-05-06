Suspeitos de furtos

Operação da Polícia Civil investiga furtos recorrentes e corrupção de menores no município do interior do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu quatro pessoas investigadas por furtos, associação criminosa e corrupção de menores no município de Eirunepé, no interior do Amazonas. A ação aconteceu na terça-feira (5) e integra a primeira fase de uma operação contra crimes patrimoniais registrados na cidade.

Segundo a PC-AM, os suspeitos têm entre 20 e 35 anos e participavam de furtos recorrentes no município.

Operação combate furtos recorrentes em Eirunepé

A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros de Manaus, coordenou a operação.

De acordo com o delegado Ramon Improta, a investigação identificou a participação de três homens e uma mulher nos crimes investigados. Além disso, os policiais constataram que um adolescente participou de algumas ações criminosas.

Por isso, a Polícia Civil também enquadrou os envolvidos por corrupção de menores.

Polícia segue investigando outro suspeito

Segundo o delegado Ramon Improta, as investigações continuam porque os policiais ainda procuram outro envolvido no grupo criminoso.

Além disso, a Polícia Civil pretende aprofundar as apurações para identificar possíveis conexões com outros furtos registrados no município.

“As investigações terão continuidade, pois ainda há um envolvido que não foi localizado”, afirmou o delegado.

Suspeitos permanecem à disposição da Justiça

Após o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais encaminharam os suspeitos para a delegacia do município.

Agora, os investigados responderão pelos crimes de furto, associação criminosa e corrupção de menores. Enquanto isso, eles permanecem à disposição da Justiça.

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