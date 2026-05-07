Acidente

Acidente aconteceu em um trecho da avenida Brasil sem muro de contenção

Um carro despencou dentro de um igarapé na madrugada desta quinta-feira (07/05), na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle da direção.

O acidente aconteceu em um trecho da via que não possui muro de contenção. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a movimentação no local. O carro foi retirado do igarapé com a ajuda de um guincho horas depois do acidente.

Veja vídeo:

Carta cai em Igarapé na Avenida Brasil em Manaus pic.twitter.com/OyCfEiQ6l2 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 7, 2026

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