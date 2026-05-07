Amazonas

O comércio ganha ritmo acelerado e, junto com ele, crescem também os riscos nas compras

Com a chegada do Dia das Mães, celebrado no domingo (10/05), o comércio ganha ritmo acelerado e, junto com ele, crescem também os riscos de compras impulsivas, golpes e frustrações. Pensando nisso, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), preparou um guia prático para ajudar o consumidor a escolher o presente ideal sem cair em ciladas.

Conforme o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a recomendação inicial é simples: pesquisar, comparar preços e avaliar a qualidade dos produtos. “Antes de qualquer coisa o consumidor deve conferir as condições de pagamento porque isso pode destacar a diferença entre um bom negócio e um prejuízo disfarçado de promoção”, destaca. Ele ressalta ainda que o consumidor deve desconfiar de promoções com descontos exagerados.

Dicas para acertar no presente e fugir de problemas

Compras pela internet – Redobre a atenção. Verifique se o site é seguro, consulte o CNPJ da loja e evite clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais.

Prazo de entrega e frete – Antes de fechar a compra, confira a data de entrega e o valor do frete, que deve constar na Nota Fiscal.

Planejamento e segurança – Nada de agir no impulso. Pesquise a reputação do vendedor, evite pagamentos via PIX para desconhecidos e guarde comprovantes, prints e conversas. Segurança também se compra e não custa nada.

Troca e garantia – Fique atento às políticas de troca. Produtos com defeito têm garantia, e o fornecedor deve cumprir o prazo prometido. Se não cumprir, o consumidor tem direito de exigir solução ou reembolso.

Além das dicas, o Procon Amazonas reforça a importância de conhecer os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em compras de vestuário, eletrodomésticos e itens com entrega agendada.

Conheça seus direitos

Vício ou defeito – 30 dias para produtos perecíveis e 90 dias para não perecíveis para o consumidor reclamar de mau funcionamento ou vício de qualidade.

Troca em loja física – Só é obrigatória se houver defeito ou se o estabelecimento garantir essa possibilidade na sua política de troca.

Entrega – O prazo deve ser cumprido, independentemente da demanda.

Arrependimento – Em compras online (site, Instagram, Facebook), por catálogo ou por telefone o consumidor tem até 7 dias para desistir, com direito à devolução do valor pago.

Denúncia – Em caso de problemas, o consumidor deve procurar o Procon Amazonas, na avenida André Araújo, nº 1500, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 14h.

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