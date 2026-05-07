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MB Consultoria leva líderes brasileiros a centros de inovação na China para imersão em inteligência artificial e transformação de negócios

Pela primeira vez, uma empresa do Amazonas assume a liderança de uma missão executiva internacional focada em inteligência artificial e inovação na China. A iniciativa é da MB Consultoria, que lançou o programa MB China AI & Innovation 2026, reunindo executivos brasileiros em uma imersão nos principais ecossistemas globais de tecnologia.

A proposta surge em um cenário de aceleração digital e transformação dos mercados impulsionada pela inteligência artificial. Segundo o CEO e sócio-fundador da MB Consultoria, Marx Gabriel, a aproximação com esses polos tecnológicos já se tornou essencial para a tomada de decisão estratégica.

“A motivação é simples: o líder que não vê o futuro de perto toma decisões com o retrovisor. A China não é mais uma curiosidade geopolítica. É o laboratório mais avançado do mundo em inteligência artificial aplicada a negócios reais”, declarou.

Missão inclui cidades referência em tecnologia e inovação

A programação da missão contempla visitas a centros estratégicos como Shanghai, Hangzhou, Suzhou e Yiwu, reconhecidos globalmente por inovação, desenvolvimento econômico e aplicação de tecnologia em larga escala.

Mais do que uma agenda institucional, a iniciativa aposta em uma experiência prática e imersiva, com impacto direto na visão de negócios dos participantes.

“A China opera em escala industrial enquanto ainda debatemos a adoção da inteligência artificial. Shanghai está construindo cinco novos data centers dedicados à IA. Hangzhou, sede do Alibaba, gera 30% do seu PIB a partir de negócios digitais. Suzhou tem PIB per capita superior ao de todas as economias emergentes, com apenas 13 milhões de habitantes. O executivo brasileiro que visita esses ecossistemas volta transformado. Não porque aprendeu teoria, mas porque viu com os próprios olhos o que é possível”, destacou Marx Gabriel.

Amazonas assume protagonismo em agenda global de inovação

Além do conteúdo técnico, a missão também reforça um movimento estratégico de reposicionamento regional. A liderança de uma empresa amazonense em um projeto internacional dessa magnitude evidencia o potencial da região Norte na articulação com centros globais de inovação.

“A Amazônia carrega um desafio histórico de isolamento estratégico. Manaus é um polo industrial relevante, mas ainda opera com uma mentalidade de periferia em relação aos centros de decisão globais. Quando uma empresa nascida no Amazonas lidera uma missão executiva para a China, com participantes de todo o Brasil, está afirmando algo concreto: a geografia não define o alcance estratégico”, afirmou.

Experiência conecta diferentes modelos de desenvolvimento econômico

A estrutura da MB China foi desenhada para oferecer uma leitura ampla sobre inovação, indústria e economia digital em diferentes contextos chineses.

Shanghai representa escala e infraestrutura financeira, além do avanço em inteligência artificial aplicada. Hangzhou evidencia a conversão do ambiente digital em crescimento econômico real. Já Suzhou demonstra a integração entre manufatura inteligente e alta tecnologia com eficiência produtiva.

Por fim, Yiwu se destaca como um dos maiores hubs globais de comércio de mercadorias, conectando fabricantes de mais de 200 países em um modelo logístico considerado único.

Networking estratégico amplia oportunidades de negócios

Outro pilar da iniciativa está na conexão entre executivos de diferentes setores, promovendo networking qualificado em um ambiente internacional de troca de experiências e inovação.

“As melhores ideias nascem na fricção entre setores diferentes. O networking qualificado não é um benefício secundário da missão. É um dos seus resultados mais concretos”, pontuou o executivo.

MB Consultoria reforça trajetória de formação de líderes

Com mais de três décadas de atuação, a MB Consultoria afirma que a missão internacional amplia sua atuação na formação de lideranças. Ao longo dos anos, a empresa já promoveu experiências semelhantes, reunindo mais de 100 executivos de 45 companhias.

Visão global e protagonismo da Amazônia

A iniciativa também se conecta a uma visão mais ampla sobre o papel do Brasil e da Amazônia no cenário global de inovação e sustentabilidade. Para a MB Consultoria, o país precisa assumir protagonismo nas discussões internacionais sobre tecnologia e economia verde.

“Temos a maior floresta tropical do mundo, uma das maiores biodiversidades do planeta, um mercado consumidor de 215 milhões de pessoas e uma capacidade de adaptação que poucos países possuem. A Amazônia está no centro das discussões globais sobre economia verde, bioeconomia e desenvolvimento sustentável. Nossa visão é que o Brasil precisa parar de aparecer nessas conversas como objeto de proteção e começar a aparecer como protagonista de soluções. A MB quer contribuir para isso formando líderes que pensem globalmente e ajam com urgência e inteligência”, concluiu Marx Gabriel.

Informações adicionais

Mais detalhes sobre a missão estão disponíveis nos sites www.mbchina2026.com e www.mbconsultoria.com ou pelo telefone (92) 98123-7488.

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