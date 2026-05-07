Fiscalização

Levantamento do Procon Manaus identificou diferença de até R$ 20 no preço do botijão de 13 quilos na capital.

Publicado em 07 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Procon Manaus, divulgou nesta quinta-feira (7) o resultado da pesquisa mensal de preços do gás de cozinha na capital amazonense.

O levantamento busca orientar consumidores sobre a variação de preços praticados nos estabelecimentos e fortalecer a transparência nas relações de consumo.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa ajuda o consumidor a realizar compras mais seguras e planejadas.

“O Procon Manaus segue acompanhando o mercado e trabalhando para fortalecer a transparência nas relações de consumo”, destacou.

Pesquisa avaliou estabelecimentos em todas as zonas

O levantamento foi realizado no dia 5 de maio pela Divisão de Fiscalização do Procon Manaus.

Ao todo, 25 estabelecimentos distribuídos por todas as zonas da cidade participaram da pesquisa.

A equipe analisou os preços dos botijões de gás de cozinha nos tamanhos de sete quilos, oito quilos e 13 quilos.

A coleta de dados ocorreu de forma híbrida, com visitas presenciais, contatos telefônicos e consultas em canais digitais utilizados pelos fornecedores.

Botijão de 13 quilos teve diferença de até R$ 20

Entre os produtos pesquisados, o botijão de 13 quilos apresentou preços entre R$ 119 e R$ 139.

Já o botijão de sete quilos variou entre R$ 74 e R$ 84, registrando diferença de R$ 10 entre o menor e o maior valor.

No caso do botijão de oito quilos, os preços ficaram entre R$ 79,99 e R$ 92,50, com diferença de R$ 12,51 entre os estabelecimentos pesquisados.

Procon alerta para taxas adicionais

O Procon Manaus informou que os valores divulgados correspondem apenas ao pagamento à vista.

As taxas de entrega domiciliar não estão incluídas nos preços e podem variar conforme o estabelecimento e a região da cidade.

O órgão também ressaltou que os preços podem sofrer alterações após a data da pesquisa.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Procon alerta que crédito fácil pode virar armadilha para trabalhadores no AM