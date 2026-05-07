Shopping Ponta Negra

Espaço reúne colecionadores para troca e compra de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026

O Shopping Ponta Negra, localizado na zona Oeste de Manaus, passou a oferecer um ponto oficial de troca e venda de figurinhas em parceria com a Livraria Leitura. O espaço iniciou funcionamento nesta quinta-feira (7) e segue disponível até 19 de julho.

A estrutura está instalada na praça de alimentação, no piso L3, e reúne colecionadores interessados em completar o álbum da Copa do Mundo de 2026.

Espaço reúne colecionadores e incentiva convivência

No local, os visitantes podem trocar figurinhas repetidas e também comprar novos pacotes e o álbum oficial. A proposta, segundo a organização, é transformar o espaço em um ponto de encontro para colecionadores de diferentes idades.

A coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, destacou o caráter cultural da iniciativa.

“A troca de figurinhas é uma tradição que atravessa gerações e tem tudo a ver com o clima de Copa do Mundo. Trazer essa experiência para o shopping é uma forma de proporcionar momentos de convivência, incentivar o espírito coletivo e tornar a visita ainda mais especial para o nosso público”, afirmou Luana.

Demanda cresce com foco na Copa do Mundo de 2026

De acordo com a organização, a ação também atende ao público que já se mobiliza para o álbum da Copa do Mundo de 2026. A prática, tradicional entre crianças, jovens e adultos, costuma envolver troca constante de figurinhas até a conclusão da coleção.

Regras organizam trocas no espaço

Para garantir organização e equilíbrio nas trocas, o espaço segue regras específicas. Todas as figurinhas têm valor-base de R$ 1, e não é permitido cobrar valores acima desse limite, prática conhecida como ágio.

Além disso, as trocas devem respeitar a equivalência entre categorias, como figurinhas comuns por comuns e brilhantes por brilhantes. A divisão também considera grupos temáticos, incluindo estádios, seleções, jogadores e itens especiais.

Condição das figurinhas e mediação no local

Outro critério importante é a conservação dos itens. Apenas figurinhas em bom estado serão aceitas nas trocas. Itens amassados, rasgados, sujos ou descolados não poderão ser utilizados.

Moderadores estarão no espaço para acompanhar as atividades e garantir o cumprimento das regras. A organização também reforça o incentivo ao espírito coletivo, estimulando a colaboração entre os participantes para que mais colecionadores consigam completar seus álbuns.

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