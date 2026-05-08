Clássico dos Milhões

Fabiano Miranda Lopes estava internado desde o clássico entre Vasco e Flamengo disputado no domingo

Um torcedor do Vasco da Gama morreu na madrugada desta sexta-feira (8) após ser agredido no entorno do estádio do Maracanã, depois do clássico contra o Flamengo, disputado no último domingo (3).

A vítima foi identificada como Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos. Ele estava internado em estado grave desde o dia da confusão e não resistiu aos ferimentos.

Polícia investiga agressões após clássico

Segundo as informações apuradas pelas autoridades, Fabiano foi atacado durante confrontos entre torcedores na saída do estádio.

Vídeos gravados por moradores da região mostram dois homens feridos caídos no chão. Em uma das imagens, um deles aparece sendo agredido com chutes e pontapés, mesmo sem conseguir se defender.

As gravações também registram o momento em que um objeto pessoal da vítima é levado durante a ação.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os envolvidos nas agressões.

Violência reacende debate sobre segurança

O episódio provocou repercussão entre torcedores e reacendeu o debate sobre segurança pública em dias de clássicos no entorno do Maracanã.

Casos de violência envolvendo torcedores de Flamengo e Vasco têm sido frequentes em partidas de grande movimentação no Rio de Janeiro, principalmente nos acessos ao estádio e às estações de transporte público.

Confusões marcaram saída do Maracanã

O clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado, mas foi seguido por tumultos do lado de fora do estádio.

Torcedores relataram cenas de violência, correria e uso de gás de pimenta pela polícia durante a dispersão do público.

Na rampa de acesso ao metrô da estação Maracanã, confrontos provocaram tumulto entre torcedores. Policiais utilizaram spray de pimenta para conter a situação, afetando inclusive pessoas que não participavam das brigas.

Tumultos também ocorreram na São Francisco Xavier

Na Rua São Francisco Xavier, próximo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, novos confrontos foram registrados entre torcedores dos dois clubes.

Vídeos mostram momentos de correria e confusão em uma das principais vias de acesso ao estádio.

Segundo relatos, crianças, idosos e pessoas que passavam pela região também foram surpreendidos pelo tumulto.

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