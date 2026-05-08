Prevenção

Ação da Aleam orientou estudantes sobre prevenção ao abuso infantil, riscos da internet e uso excessivo de celulares.

Alunos da Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva participaram, nesta sexta-feira (8), de um ciclo de palestras do Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação foi promovida pela Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, ao Suicídio e às Drogas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Fenapred/Aleam).

Estudantes conhecem lei de combate ao abuso infantil

Durante a programação, estudantes do ensino médio conheceram a Lei Estadual nº 7.378/2025, do Amazonas, que instituiu a campanha permanente “Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças Não é Cultura, é Crime!”. A norma prevê ações contínuas de conscientização e prevenção em espaços públicos e escolas.

“A palestra com o tema ‘Ei, Te Orienta’ é um projeto muito importante, que vem para conscientizar e levar informação sobre os crimes de aliciamento e violência contra crianças e adolescentes. Precisamos reforçar que isso não é cultura, é crime. A iniciativa também incentiva os jovens a disseminarem essas informações por onde passarem, além de orientá-los sobre como e onde denunciar. Essa ação é fundamental para os nossos estudantes e para toda a comunidade escolar. Somos muito gratos por esse momento e pela atenção dedicada à nossa escola”, destacou a pedagoga Joelma Gama.

Fenapred alerta sobre riscos da internet e uso excessivo de celulares

Além da prevenção ao abuso infantil, a equipe multiprofissional da Fenapred, formada por assistentes sociais e psicólogas, abordou temas como o uso abusivo de jogos virtuais e o excesso no uso de aparelhos celulares entre crianças e adolescentes.

“As palestras são fundamentais para orientar os estudantes sobre os cuidados necessários diante dos riscos de aliciamento, abuso e violência contra crianças e adolescentes, além de alertar sobre o uso excessivo e inadequado de aparelhos celulares. A iniciativa de levar temas tão importantes para nossa escola foi excelente. O deputado João Luiz está de parabéns por proporcionar momentos educativos, de conscientização e alerta sobre os perigos da internet no ambiente escolar”, destacou o estudante Levi Kelme.

João Luiz reforça importância da prevenção nas escolas

De acordo com o deputado estadual João Luiz, presidente da Fenapred e autor de leis voltadas à proteção da infância e juventude, o debate sobre prevenção deve ocorrer de forma permanente.

“O Maio Laranja fortalece essa discussão tão importante, mas esse é um tema que precisa ser trabalhado todos os dias. Tenho leis no Amazonas em defesa de crianças, jovens e adolescentes, porque sei da importância de proteger o futuro das nossas famílias”, afirmou o parlamentar.

O deputado também alertou para os riscos presentes no ambiente virtual, principalmente em casos em que criminosos se passam por jovens para atrair vítimas pela internet.

“Antes, o medo era de o filho sair de casa e sofrer algum tipo de violência. Hoje, dentro de casa, crianças e adolescentes também podem ser alvo de aliciadores por meio da internet. Por isso, pais e responsáveis precisam estar atentos para proteger nossos jovens”, ressaltou.

O que é o Maio Laranja?

O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A mobilização tem como marco o dia 18 de maio e busca incentivar denúncias, ampliar o debate sobre proteção infantil e dar visibilidade à causa. A cor laranja e a flor gérbera são símbolos da campanha.

Lei estadual amplia ações de conscientização no Amazonas

A Lei Estadual nº 7.378/2025, de autoria do deputado estadual João Luiz, instituiu a campanha permanente “Ei, Te Orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças Não é Cultura, é Crime!”. A legislação prevê ações contínuas de conscientização e prevenção em escolas e espaços públicos do Amazonas.

*Com informações da assessoria

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