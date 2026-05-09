Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (10), pela 15ª rodada do Brasileiro 2026

Publicado em 09 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne duas equipes pressionadas por resultados importantes na sequência da temporada.

O Grêmio chega após empate sem gols diante do Athletico-PR no Brasileirão, mas ganhou confiança depois da vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana.

Já o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a partida contra o Independiente Medellín acabou cancelada após confusão registrada na Colômbia.

Provável escalação do Grêmio

O técnico Luís Castro deve manter o esquema com três zagueiros utilizado nos últimos jogos. A provável formação gremista é:

Weverton; Viery, Gustavo Martins e Balbuena; Pavón, Noriega, Pérez, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.

O Tricolor não terá Riquelme, suspenso. Em contrapartida, Viery e Carlos Vinícius retornam após suspensão e devem começar como titulares.

Arthur e Nardoni seguem fora por lesão.

Provável escalação do Flamengo

Vice-líder do Brasileirão com 27 pontos, o Flamengo chega embalado após cinco partidas sem derrota na competição.

A provável equipe comandada por Leonardo Jardim tem:

Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Antes da partida, o técnico português elogiou o momento vivido pelo Grêmio na temporada.

Arbitragem de Grêmio x Flamengo

A arbitragem será comandada por Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES).

O VAR ficará sob responsabilidade de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Onde assistir Grêmio x Flamengo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.