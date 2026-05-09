Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne duas equipes pressionadas por resultados importantes na sequência da temporada.
O Grêmio chega após empate sem gols diante do Athletico-PR no Brasileirão, mas ganhou confiança depois da vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana.
Já o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a partida contra o Independiente Medellín acabou cancelada após confusão registrada na Colômbia.
Provável escalação do Grêmio
O técnico Luís Castro deve manter o esquema com três zagueiros utilizado nos últimos jogos. A provável formação gremista é:
Weverton; Viery, Gustavo Martins e Balbuena; Pavón, Noriega, Pérez, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.
O Tricolor não terá Riquelme, suspenso. Em contrapartida, Viery e Carlos Vinícius retornam após suspensão e devem começar como titulares.
Arthur e Nardoni seguem fora por lesão.
Provável escalação do Flamengo
Vice-líder do Brasileirão com 27 pontos, o Flamengo chega embalado após cinco partidas sem derrota na competição.
A provável equipe comandada por Leonardo Jardim tem:
Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Antes da partida, o técnico português elogiou o momento vivido pelo Grêmio na temporada.
Arbitragem de Grêmio x Flamengo
A arbitragem será comandada por Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES).
O VAR ficará sob responsabilidade de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir Grêmio x Flamengo
A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.