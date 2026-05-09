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Federação iraniana pede garantias de vistos, segurança e respeito à cultura do país

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã confirmou neste sábado (9) que a seleção iraniana disputará a Copa do Mundo de 2026, mas apresentou exigências aos países anfitriões do torneio: Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os pedidos feitos pela entidade estão garantias para emissão de vistos, respeito à bandeira e ao hino nacional iraniano, além de reforço na segurança de jogadores, dirigentes e comissão técnica durante toda a competição.

Federação pede respeito à cultura e às convicções do país

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, afirmou à televisão estatal que o Irã participará do Mundial sem abrir mão de seus princípios culturais e políticos.

“Com certeza participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em consideração nossas preocupações”, declarou o dirigente.

“Participaremos do torneio, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções”, completou.

Canadá negou entrada ao presidente da federação

A tensão envolvendo o tema aumentou após o Canadá impedir, no fim do mês passado, a entrada de Mehdi Taj no país para participação no Congresso da Fifa.

Segundo autoridades canadenses, o dirigente teria suposta ligação com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), organização classificada pelos Estados Unidos como grupo terrorista.

Agora, a federação iraniana exige que dirigentes, jogadores e integrantes da comissão técnica ligados à IRGC possam entrar normalmente nos países-sede da Copa do Mundo.

Entre os nomes citados estão os jogadores Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, que já tiveram ligação com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Irã está no Grupo G da Copa do Mundo

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

As partidas da seleção iraniana estão previstas para acontecer na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles e Seattle.

*Com informações do Lance

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