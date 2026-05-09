A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã confirmou neste sábado (9) que a seleção iraniana disputará a Copa do Mundo de 2026, mas apresentou exigências aos países anfitriões do torneio: Estados Unidos, México e Canadá.
Entre os pedidos feitos pela entidade estão garantias para emissão de vistos, respeito à bandeira e ao hino nacional iraniano, além de reforço na segurança de jogadores, dirigentes e comissão técnica durante toda a competição.
Federação pede respeito à cultura e às convicções do país
O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, afirmou à televisão estatal que o Irã participará do Mundial sem abrir mão de seus princípios culturais e políticos.
“Com certeza participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em consideração nossas preocupações”, declarou o dirigente.
“Participaremos do torneio, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções”, completou.
Canadá negou entrada ao presidente da federação
A tensão envolvendo o tema aumentou após o Canadá impedir, no fim do mês passado, a entrada de Mehdi Taj no país para participação no Congresso da Fifa.
Segundo autoridades canadenses, o dirigente teria suposta ligação com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), organização classificada pelos Estados Unidos como grupo terrorista.
Agora, a federação iraniana exige que dirigentes, jogadores e integrantes da comissão técnica ligados à IRGC possam entrar normalmente nos países-sede da Copa do Mundo.
Entre os nomes citados estão os jogadores Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, que já tiveram ligação com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
Irã está no Grupo G da Copa do Mundo
O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Egito.
As partidas da seleção iraniana estão previstas para acontecer na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles e Seattle.
*Com informações do Lance
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