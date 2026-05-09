Campeã

Nadadora venceu a prova de 3 km dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, em Guarapari

Publicado em 09 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A nadadora amazonense Kathleen Manoella conquistou medalha de ouro nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2026. A vitória aconteceu nesta sexta-feira (8), durante a prova de 3 quilômetros de águas abertas realizada na Praia de Meaípe, em Guarapari, no Espírito Santo.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e reúne atletas universitários de diversas regiões do país.

Atleta representa o Amazonas e a Universidade Nilton Lins

Conhecida como “Manu”, Kathleen Manoella representou a Delegação da Federação Amazonense Universitária de Desporto (FAUD), defendendo as cores da Universidade Nilton Lins, onde cursa o terceiro período de Ciências Contábeis.

A atleta amazonense já é considerada um dos principais nomes das águas abertas no Brasil e acumula convocações para a seleção brasileira da modalidade.

Nadadora destacou dificuldade da prova

Após a conquista, Kathleen Manoella comemorou o resultado e destacou os desafios enfrentados durante a competição.

“Uma prova muito árdua. O vento estava dificultando um pouco na hora da visualização. É uma conquista muito importante para minha carreira. Em jogos brasileiros essa foi a minha maior conquista”, afirmou.

A atleta também dedicou a medalha à mãe, Larisse Amaral.

“Dedico essa medalha e esse troféu para minha mãe, que está sempre do meu lado”, completou.

Próximas competições da atleta amazonense

Sem descanso, Kathleen Manoella seguiu viagem para Maceió, em Alagoas, onde disputa mais uma etapa da Copa do Brasil de Águas Abertas.

Representando a equipe Aquática Marinho, de Boa Vista (RR), a nadadora competirá nas provas de 4 km e 2,5 km na Praia Ponta de Mangue, em Maragogi.

Nos dias 16 e 17 de maio, a atleta também participará de competições no Ceará, na Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara.

Kathleen Manoella é treinada em Manaus pelo professor Leandro Freire.



*Com informações da assessoria

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