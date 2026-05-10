Série A

Timão e Tricolor se enfrentam neste domingo (10) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sport Club Corinthians Paulista e São Paulo Futebol Clube se enfrentam neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, além da cobertura em tempo real do CNN Esportes.

O Corinthians tenta se recuperar da má fase no Brasileirão. A equipe ocupa a zona de rebaixamento e venceu apenas três partidas nas primeiras 14 rodadas da competição.

Já o São Paulo vive momento mais positivo na temporada. O Tricolor paulista aparece na quarta colocação, com 24 pontos, e busca se aproximar dos líderes do campeonato.

Onde assistir Corinthians x São Paulo

Streaming: Amazon Prime Video

Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Corinthians x São Paulo

Data: 10 de maio de 2026

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Rodada: 15ª do Brasileirão

*Com informações da CNN

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