violência em campo

Árbitro foi cercado e agredido após partida da Copa AME sub-14 em Catanduva

Um episódio de violência marcou uma partida da Copa AME Sub-14 disputada em Catanduva, no interior paulista. O árbitro Thiago Carlos Berni foi agredido por jogadores, familiares e torcedores após o confronto entre Bola na Rede e Grêmio Olimpiense.

A partida aconteceu no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Confusão começou durante o jogo

Segundo o boletim de ocorrência, a tensão teve início ainda durante a partida, quando um jogador do Grêmio Olimpiense foi expulso após agredir um adversário com um soco.

Após o apito final, a situação saiu do controle.

De acordo com o relato do árbitro, um atleta da equipe visitante iniciou novas discussões com ofensas verbais. Em seguida, familiares e torcedores invadiram o gramado.

Thiago Carlos Berni afirmou que foi cercado por mais de dez pessoas e agredido com socos, chutes e pedaços de madeira.

Árbitro foi hospitalizado

A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Padre Albino com ferimentos no rosto, nas costas e no ombro.

A confusão também provocou danos materiais no banco de reservas e mobilizou equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Guarda Civil Municipal e do Samu.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Seccional de Catanduva. A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga os envolvidos.

Copa AME anuncia punições

Após o episódio, a organização da Copa AME divulgou nota oficial repudiando as agressões.

Como punição, a equipe sub-14 do Grêmio Olimpiense foi excluída da competição e multada em R$ 5 mil.

Além disso, os atletas citados no relatório da arbitragem receberam suspensão de quatro anos em torneios organizados pela entidade.

A organização informou que as punições podem ser revistas caso haja colaboração na identificação de outros participantes da agressão.

*Com informações do Lance

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