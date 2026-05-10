O Vasco da Gama confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo (10) o título da Libertadores de Futebol de Areia 2025, após golear o Sampaio Corrêa por 8 a 2 na decisão realizada na Arena Itapuã.
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou ao quinto título continental da competição, reforçando sua hegemonia no futebol de areia.
Vasco domina decisão desde o início
A equipe carioca abriu o placar ainda no primeiro período com Luquinhas, após jogada individual de Bokinha. O Sampaio Corrêa chegou a empatar com Gin, mas o Vasco retomou a liderança com gol de Jordan antes do intervalo.
No segundo período, Breno Xavier ampliou logo no início, e Boquinha aumentou a vantagem vascaína, enquanto a equipe maranhense encontrou dificuldades para reagir.
Goleada confirma título
Na etapa final, o Sampaio ainda diminuiu com Eldin, mas Luquinhas respondeu rapidamente. Em seguida, Breno Xavier voltou a marcar, M. Show também balançou as redes, e Breno fechou o placar em 8 a 2.
Com a vitória, o Vasco consolidou uma campanha dominante, terminando a competição com o melhor ataque e melhor desempenho geral.
*Com informações do Lance
Leia mais:
Árbitro é agredido por pais, jogadores e torcedores em torneio sub-14