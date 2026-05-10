Gigante da Colina

Com atuação dominante, o Vasco goleou o Sampaio Corrêa por 8 a 2 e conquistou o quinto título

O Vasco da Gama confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo (10) o título da Libertadores de Futebol de Areia 2025, após golear o Sampaio Corrêa por 8 a 2 na decisão realizada na Arena Itapuã.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou ao quinto título continental da competição, reforçando sua hegemonia no futebol de areia.

Vasco domina decisão desde o início

A equipe carioca abriu o placar ainda no primeiro período com Luquinhas, após jogada individual de Bokinha. O Sampaio Corrêa chegou a empatar com Gin, mas o Vasco retomou a liderança com gol de Jordan antes do intervalo.

No segundo período, Breno Xavier ampliou logo no início, e Boquinha aumentou a vantagem vascaína, enquanto a equipe maranhense encontrou dificuldades para reagir.

Goleada confirma título

Na etapa final, o Sampaio ainda diminuiu com Eldin, mas Luquinhas respondeu rapidamente. Em seguida, Breno Xavier voltou a marcar, M. Show também balançou as redes, e Breno fechou o placar em 8 a 2.

Com a vitória, o Vasco consolidou uma campanha dominante, terminando a competição com o melhor ataque e melhor desempenho geral.

*Com informações do Lance

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