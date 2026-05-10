Amazonas

Nove detentos escaparam de unidade prisional em Eirunepé (AM) usando corda improvisada

Durante a madrugada deste domingo (10), nove presos conseguiram escapar da unidade prisional de Eirunepé, município localizado a cerca de 1.160 km de Manaus. Assim que a evasão foi percebida, equipes das forças de segurança foram acionadas e deram início a uma operação para tentar recapturar os fugitivos.

De acordo com relatos da polícia, os detentos utilizaram uma corda improvisada feita com lençóis — conhecida no sistema prisional como “teresa” — para viabilizar a saída da cela. Após a fuga, um dos envolvidos, identificado como Lucas Aragão de Barros, foi encontrado e recapturado poucas horas depois.

Os demais continuam sendo procurados em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Entre eles estão Delson Araújo Moreira (“Delsinho”), Afonso Lúcio da Silva Rocha, Gabriel Ozório do Nascimento, Francisco Wanderley da Conceição Silva, Tiago Carmo da Silva, Raimundo Igor Santana Viana (“Kika”), Francisco Amancio da Silva (“Bezinho”) e Werton Oliveira da Silva (“Cachorro”).

O policiamento foi reforçado em diferentes pontos da cidade e também em áreas rurais próximas, já que há suspeita de que parte dos foragidos possa ter buscado abrigo em comunidades da região. As autoridades pedem que qualquer informação relevante seja repassada, inclusive de forma anônima.

Até agora, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o modo como a fuga aconteceu dentro da unidade.

O caso reacende preocupações já antigas sobre a estrutura do presídio, que vinha sendo alvo de alertas do Ministério Público do Amazonas (MPAM) por problemas como superlotação e condições precárias. Em anos anteriores, decisões judiciais chegaram a determinar reformas e a transferência de presos para Manaus, mas as medidas não teriam sido totalmente executadas.

A unidade de Eirunepé já registrou outras ocorrências de fuga e tentativas de rebelião ao longo dos últimos anos.

*Com informações da assessoria

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