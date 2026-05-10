Espanha

Com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0

O FC Barcelona venceu o Real Madrid CF por 2 a 0 neste domingo (10), no Spotify Camp Nou, e conquistou matematicamente o título da La Liga da temporada 2025/26.

Com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres ainda no primeiro tempo, o Barça dominou o clássico e aproveitou o momento de instabilidade do rival para garantir mais um título nacional.

Início avassalador define o jogo

O Barcelona começou o El Clásico em ritmo intenso. Logo aos 8 minutos, Rashford marcou um golaço de falta, abrindo o placar e dando tranquilidade ao time catalão.

Pouco depois, aos 17 minutos, Ferran Torres ampliou após jogada de Dani Olmo, que deu assistência de calcanhar dentro da área.

O Real Madrid ainda teve chance de reagir com Gonzalo García, mas desperdiçou oportunidade clara diante do goleiro Joan García.

Barcelona controla e confirma título

No segundo tempo, o Barcelona administrou o resultado com posse de bola e controle emocional. O Real Madrid tentou reagir, mas teve gol de Jude Bellingham anulado por impedimento.

Com o apito final, o Camp Nou celebrou o título antecipado, coroando uma campanha sólida na temporada.

*Com informações do Lance

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