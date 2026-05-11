Amazonas

Corpo da vítima foi resgatado pelos bombeiros

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade divulgada, foi devorado por piranhas após se afogar no domingo (10/05), em um rio no município de Iranduba, no interior do Amazonas. O corpo da vítima foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Instituo Médico Legal (IML).

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que os bombeiros retiram o corpo da água, no entanto, não há informações sobre as circunstâncias do afogamento.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Veja vídeo:

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