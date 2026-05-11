A Sema/AM publicou nesta segunda-feira (11) a convocação dos candidatos aprovados em cargos de nível superior para a etapa de avaliação de títulos do concurso público da instituição.
A lista dos convocados está disponível tanto no portal oficial da Sema/AM quanto no site do Cebraspe, banca responsável pela organização do certame.
Além disso, o órgão reforçou que a etapa integra o cronograma oficial do concurso público realizado pelo Governo do Amazonas.
Avaliação de títulos da Sema Amazonas acontece em maio
Os candidatos convocados deverão enviar a documentação exigida entre os dias 14 e 15 de maio de 2026. O procedimento ocorrerá exclusivamente por upload no portal do Cebraspe.
Segundo o edital, os participantes poderão apresentar diplomas de:
- especialização;
- mestrado;
- doutorado;
- experiência profissional;
- atuação na iniciativa privada;
- atividade autônoma;
- exercício na administração pública;
- aprovação em concursos públicos.
Além disso, os documentos precisam seguir os critérios estabelecidos pela banca organizadora para validação da pontuação.
De acordo com o edital nº 10, não haverá segunda chamada para a etapa de títulos. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de maio de 2026.
Concurso da Sema Amazonas oferece 159 vagas
O concurso público da Sema/AM foi lançado em dezembro de 2025 e oferece 159 vagas imediatas, além de 318 oportunidades para cadastro reserva.
As vagas contemplam os cargos de:
- Analista Ambiental;
- Técnico de Nível Superior;
- Assistente Ambiental.
Além disso, o certame busca fortalecer áreas ligadas à fiscalização, monitoramento e gestão ambiental no Amazonas.
Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a secretaria trabalha para concluir todas as etapas com agilidade e transparência.
“Temos atuado com total diligência para que possamos concluir todas as etapas do concurso com celeridade, garantindo a transparência e a segurança do processo”, afirmou.
Concurso da Sema é considerado pioneiro
O concurso representa o primeiro certame para provimento efetivo de servidores da Sema/AM.
As provas objetivas ocorreram em março deste ano, em Manaus. Além disso, a expectativa do Governo do Amazonas é ampliar a capacidade técnica da secretaria com novos profissionais especializados na área ambiental.
A orientação da secretaria é para que os candidatos acompanhem constantemente as atualizações publicadas no edital e nos canais oficiais do concurso.
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