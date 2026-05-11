Concurso

Candidatos deverão enviar documentos entre os dias 14 e 15 de maio pelo site do Cebraspe

Publicado em 11 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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A Sema/AM publicou nesta segunda-feira (11) a convocação dos candidatos aprovados em cargos de nível superior para a etapa de avaliação de títulos do concurso público da instituição.

A lista dos convocados está disponível tanto no portal oficial da Sema/AM quanto no site do Cebraspe, banca responsável pela organização do certame.

Além disso, o órgão reforçou que a etapa integra o cronograma oficial do concurso público realizado pelo Governo do Amazonas.

Avaliação de títulos da Sema Amazonas acontece em maio

Os candidatos convocados deverão enviar a documentação exigida entre os dias 14 e 15 de maio de 2026. O procedimento ocorrerá exclusivamente por upload no portal do Cebraspe.

Segundo o edital, os participantes poderão apresentar diplomas de:

especialização;

mestrado;

doutorado;

experiência profissional;

atuação na iniciativa privada;

atividade autônoma;

exercício na administração pública;

aprovação em concursos públicos.

Além disso, os documentos precisam seguir os critérios estabelecidos pela banca organizadora para validação da pontuação.

De acordo com o edital nº 10, não haverá segunda chamada para a etapa de títulos. O resultado preliminar está previsto para o dia 27 de maio de 2026.

Concurso da Sema Amazonas oferece 159 vagas

O concurso público da Sema/AM foi lançado em dezembro de 2025 e oferece 159 vagas imediatas, além de 318 oportunidades para cadastro reserva.

As vagas contemplam os cargos de:

Analista Ambiental;

Técnico de Nível Superior;

Assistente Ambiental.

Além disso, o certame busca fortalecer áreas ligadas à fiscalização, monitoramento e gestão ambiental no Amazonas.

Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a secretaria trabalha para concluir todas as etapas com agilidade e transparência.

“Temos atuado com total diligência para que possamos concluir todas as etapas do concurso com celeridade, garantindo a transparência e a segurança do processo”, afirmou.

Concurso da Sema é considerado pioneiro

O concurso representa o primeiro certame para provimento efetivo de servidores da Sema/AM.

As provas objetivas ocorreram em março deste ano, em Manaus. Além disso, a expectativa do Governo do Amazonas é ampliar a capacidade técnica da secretaria com novos profissionais especializados na área ambiental.

A orientação da secretaria é para que os candidatos acompanhem constantemente as atualizações publicadas no edital e nos canais oficiais do concurso.

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