Prisão

Ação contra crimes sexuais infantis mobilizou forças de segurança na capital e no interior do estado

Publicado em 14 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A Operação Caminhos Seguros já resultou em 93 prisões por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Amazonas desde o início deste mês. As ações do Dia D aconteceram nesta quinta-feira (14) e mobilizaram forças de segurança em todo o estado dentro da campanha nacional de enfrentamento à exploração sexual infantil.

O governador Roberto Cidade acompanhou o início da operação ao lado de equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.

Prisões realizadas

Somente em Manaus, as equipes cumpriram 10 mandados de prisão nesta quinta-feira. Além disso, outras quatro prisões aconteceram em municípios do interior.

Segundo o governo, as forças de segurança intensificaram ações preventivas e investigativas para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Roberto Cidade afirmou que o estado continuará reforçando operações contra esse tipo de crime.

“Vamos continuar trabalhando para colocar esses criminosos na cadeia e proteger nossas crianças”, declarou.

Crimes investigados

A delegada Mayara Magna destacou que muitos suspeitos presos eram padrastos ou pessoas próximas das vítimas.

Segundo ela, os investigados aproveitavam relações de confiança e situações de vulnerabilidade para cometer os abusos.

“A maioria dos casos envolvia crimes graves que exigiam resposta rápida das equipes”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, informou que a operação ocorreu de forma integrada em diferentes regiões do estado.

Interior reforçado

As ações também alcançaram municípios do interior, como Carauari, Barcelos, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

Segundo o diretor do Departamento de Interior, Henrique Brasil, o combate aos abusos precisa acontecer diariamente.

Além disso, ele destacou que a operação reforçou a atuação policial em cidades mais afastadas.

Segurança integrada

A operação contou com apoio do programa Segurança Presente, lançado no início de maio pelo Governo do Amazonas.

Mais de 80 policiais civis e militares participaram diretamente das ações na capital.

O secretário de Segurança Pública, Anézio Paiva, afirmou que a integração entre inteligência, tecnologia e policiamento ampliou a efetividade das prisões.

A Operação Caminhos Seguros acontece em todo o país durante o mês de maio em apoio ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio.

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